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Lüleburgaz’da Elektrikli Motosikletin Çarptığı Çocuk Yaralandı

Lüleburgaz'da elektrikli motosikletin çarptığı çocuk yaralandı. İşte, detaylar...

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R.S. yönetimindeki 22 ACH 923 plakalı elektrikli motosiklet, Hürriyet Mahallesi Alan Sokak’ta yolun karşısına geçmeye çalışan H.B’ye çarptı.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Lüleburgaz
Trafik Kazası

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