Lüleburgaz’da Elektrikli Motosikletin Çarptığı Çocuk Yaralandı

R.S. yönetimindeki 22 ACH 923 plakalı elektrikli motosiklet, Hürriyet Mahallesi Alan Sokak’ta yolun karşısına geçmeye çalışan H.B’ye çarptı.
Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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