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Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Nazilli'de otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosikletin sürücüsü yaralandı.

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde otomobil-motosiklet çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
S.M. idaresindeki 09 ALF 342 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle 140 Sokak kesişiminde U.S’nin kullandığı 09 BG 300 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan S.M. yaralandı.
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Trafik Kazası

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