HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel »

Takla Atan Otomobildeki 5 Kişi Yaralandı

Van'ın Muradiye ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Yayınlanma:
ABONE OL

Van-Erçiş kara yolu Karahan köprüsü mevkisinde Dilaver Yıldız yönetimindeki 34 ZK 0025 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki 4 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Erciş ve Muradiye ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Trafik Kazası

İlgili Haberler

Çanakkale’de 17 Yıl 3 Ay 20 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Bilecikli Tır Şoförü Kabinin Üstüne Yuva Yapan Kuş İçin Kontak Kapattı

Edremit’te “Huzur ve Güven” Uygulamasında Aranan 11 Şüpheli Yakalandı

Edirne İl Genel Meclisi Başkanlığı’na Çiğdem Gegeoğlu Seçildi

Bilecik’te Kaçak Tütün Operasyonunda 5 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Çanakkale’de 16 Düzensiz Göçmen ve 2 Göçmen Kaçakçılığı Şüphelisi Yakalandı

Karamürsel Kaymakamı Canbaba Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Kocaeli’de 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Bursa ve Kütahya İçin Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Üsküdar’da Kontrolden Çıkan Minibüs Duvara ve 3 Otomobile Çarptı

Ziraat Türkiye Kupası’nda Yarı Final İkinci Maçlarının Programı Belli Oldu

Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi, Şehit Ailelerini Ziyaret Etti