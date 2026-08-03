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Akbank, İş Bankası, Ziraat, ING… Ağustos promosyon listesi açıklandı

ING, Akbank, İş Bankası, Ziraat ve diğer bankaların Ağustos 2026 emekli promosyon listesi belli oldu.

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Eklenme 03.08.2026 - 17:45

Emekli maaşını başka bir bankaya taşımayı planlayan veya mevcut promosyon süresi dolan milyonlarca emekli için bankalar Ağustos 2026 dönemine ilişkin promosyon kampanyalarını güncelledi.

SGK, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan emeklilere yönelik hazırlanan kampanyalarda bankalar, maaş tutarına göre değişen nakit promosyonların yanında kredi kartı kullanımı, otomatik fatura ödeme talimatı ve çeşitli bankacılık ürünleri üzerinden ek avantajlar da sunuyor.

Bankaların açıkladığı kampanyalara göre bazı kuruluşlar yalnızca nakit promosyon verirken, bazıları ise ek kampanyalarla toplam avantaj tutarını daha yüksek seviyelere çıkarıyor.

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Banka banka ağustos 2026 emekli promosyonları

ING Bank

ING, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 15.000 TL’ye kadar koşulsuz nakit promosyon sunuyor. Otomatik fatura ödeme talimatı, Turuncu Hesap ve banka kartına özel kampanyaların da eklenmesiyle toplam avantaj tutarı 32.000 TL’ye kadar ulaşabiliyor.

VakıfBank

VakıfBank, emekli maaşı tutarına göre 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon veriyor. Ayrıca Troy Emekli Kredi Kartı ile gerçekleştirilen harcamalara yönelik kampanyalar sayesinde toplam ödül tutarı 30.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Garanti BBVA

Garanti BBVA, üç yıllık maaş taahhüdü veren emeklilere 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon sağlıyor. Bonus kredi kartı kampanyaları, Avans Hesap kullanımı ve belirli sigorta ürünlerine yönelik avantajlarla toplam kazanç 25.000 TL seviyesine ulaşabiliyor.

Vakıf Katılım

Vakıf Katılım’ın emekli promosyon ödemeleri maaş tutarına göre 8.750 TL ile 25.000 TL arasında değişiyor. Bankanın kampanyasında 50.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlar 25.000 TL’lik en yüksek promosyondan yararlanabiliyor.

Türkiye İş Bankası

Türkiye İş Bankası, emekli maaşını taşıyarak üç yıllık taahhüt veren müşterilerine 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor. Bunun yanında ilk kez kredi kartı sahibi olan veya kartını aktif kullanan emeklilere 10.000 TL’ye kadar MaxiPuan kampanyası da uygulanıyor.

QNB

QNB’nin emekli promosyon kampanyasında maaş tutarına göre 8.500 TL ile 20.000 TL arasında nakit ödeme yapılıyor. 20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alan müşteriler, doğrudan 20.000 TL promosyon alabiliyor.

Akbank

Akbank, emekli maaşı tutarına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişen nakit promosyon ödemesi gerçekleştiriyor. Promosyon tutarı, emekli maaşının bulunduğu gelir dilimine göre belirleniyor.

Halkbank

Halkbank, SGK emeklilerine 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon imkânı sunuyor. Buna ek olarak Paraf Kart kampanyaları, otomatik fatura ödeme talimatlarına özel ParafPara kazanımı ile mobil ve internet şubesi üzerinden ücretsiz EFT, FAST ve havale işlemleri gibi ek avantajlar da kampanya kapsamında yer alıyor.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, SGK ile yapılan protokol kapsamında emekli maaşını bankaya taşıyarak üç yıllık taahhüt veren müşterilerine 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon ödüyor. Promosyon ödemeleri maaş tutarına göre belirleniyor.

Kuveyt Türk

Kuveyt Türk, emekli maaşına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında nakit promosyon sunuyor. Kredi kartı kullanımı ve otomatik ödeme talimatı gibi ek kampanyalarla birlikte toplam avantaj tutarı 14.000 TL’ye kadar yükselebiliyor.

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