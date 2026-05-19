20 Mayıs Çarşamba Okul Var mı? İşte Tatil Olan İl ve İlçeler

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Türkiye genelinde okullarda eğitime bir gün ara verilirken, öğrenciler ve veliler 20 Mayıs Çarşamba günü derslerin devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim takvimi kapsamında, 20 Mayıs tarihinde ülke genelinde ek bir resmi tatil uygulaması bulunmuyor.

Türkiye genelindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim faaliyetlerinin 20 Mayıs Çarşamba günü normal şekilde süreceği belirtildi. Resmi takvimde yalnızca 19 Mayıs günü tatil kapsamında yer alırken, sonraki gün için idari izin veya tatil kararı alınmadı.

Amasya’da Taşkın Riski Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Amasya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bölgede etkisini sürdüren yoğun yağışlar nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir günlük ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, Yeşilırmak ve çevresindeki derelerde taşkın riskinin arttığı ifade edildi.

Meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda Tokat Almus Barajı’ndan su tahliyesi yapılmasının beklendiği, bu nedenle Yeşilırmak’taki su seviyesinde ciddi yükseliş yaşanabileceği aktarıldı. Olası olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla Amasya Merkez ve Taşova ilçelerinde 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü eğitim öğretime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Hangi Kurumlar Tatil Kapsamında Yer Alıyor?

Valilik açıklamasına göre karar; resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerini kapsıyor. Tatil uygulaması köy okulları dahil tüm eğitim kurumlarında geçerli olacak.

Yetkililer, bölgede yağışların devam etme ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirirken, gelişmelerin resmi kurumlar tarafından takip edilmesi çağrısında bulundu.