Anasayfa/Spor/Brezilya Milli Takım Kadrosu Belli Oldu: Neymar Geri Döndü

Brezilya, 2026 Dünya Kupası için belirlenen 26 kişilik kadrosunu açıklandı. Neymar yeniden milli takıma çağrıldı. İşte, detaylar...

Eklenme 19.05.2026 - 08:20
Güncellenme 19.05.2026 - 02:23
2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde milli takımlar kadrolarını netleştirmeye devam ediyor. Brezilya Milli Takımı’nın 26 kişilik turnuva listesi de kamuoyuyla paylaşıldı. Teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından belirlenen kadroda dikkat çeken isimler arasında Neymar ve Ederson yer aldı.

11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nda mücadele edecek Brezilya, C Grubu’nda Fas, Haiti ve İskoçya ile karşı karşıya gelecek.

Ederson Kadroya Dahil Edildi

Türkiye’de Fenerbahçe forması giyen deneyimli kaleci Ederson, Brezilya’nın Dünya Kupası aday kadrosuna çağrılan isimler arasında bulundu. Tecrübeli kaleci, turnuvada Brezilya’nın kaleci rotasyonunda görev alacak oyuncular arasına adını yazdırdı.

Galatasaray formasıyla sezon boyunca dikkat çeken orta saha oyuncusu Gabriel Sara ise açıklanan 26 kişilik listede kendisine yer bulamadı. Mart ayında ilk kez Brezilya Milli Takımı’na davet edilen oyuncu, Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmedi.

Neymar Uzun Aranın Ardından Milli Takıma Döndü

Sakatlık süreci nedeniyle uzun süredir milli takım formasından uzak kalan Neymar, yeniden Brezilya kadrosuna çağrıldı. Son dönemde Santos forması giyen 34 yaşındaki futbolcu, yaklaşık üç yıl sonra Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.

Brezilya’nın 2026 Dünya Kupası Kadrosu

Kaleciler

Alisson, Ederson, Weverton

Defans

Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel, Ibanez, Leo Pereira, Marquinhos, Wesley

Orta Saha

Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo, Fabinho, Lucas Paqueta

Forvet

Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Raphinha, Rayan, Vinicius

