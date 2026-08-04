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2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası maç takvimi açıklandı

Filenin Sultanları 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası grup maç takvimi resmiyet kazandı. İşte maçların yayın kanalı ve Türkiye’nin rakipleri...

türkiye kadın voleybol takımı
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Eklenme 04.08.2026 - 19:52

Son şampiyon unvanıyla sahaya çıkmaya hazırlanan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Avrupa Şampiyonası yolculuğu başlıyor. 4 ülkenin ortaklığında düzenlenecek olan dev organizasyonda Filenin Sultanları’nın A Grubu’ndaki maç programı, başlama saatleri ve canlı yayın kanalları resmi olarak açıklandı.

İşte 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası fikstürü açıklandı

2023 yılında elde ettiği tarihi zaferin ardından yeniden bir desten yazmak isteyen Filenin Sultanları, kıtanın en prestijli organizasyonunda mücadele edecek. VNL Milletler Ligi’nin tamamlanmasının ardından 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası heyecanı yaşanacak. Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç’in ortaklaşa düzenlediği şampiyonada A Grubu’nda yer alan ay-yıldızlı ekibimizin maçlarda büyük seyirci desteği alması bekleniyor.

Filenin Sultanları maçları hangi kanalda ve saat kaçta?

Milli takımımızın A Grubu’nda oynayacağı 5 kritik karşılaşmanın tamamı Türkiye saati ile 19.00’da başlayacak. Karşılaşmalar şifresiz yayınla sporseverlerle buluşacak. Filenin Sultanları’nın tüm müsabakaları TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek. Grup etabı karşılaşmaları 21 Ağustos – 6 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Filenin Sultanları’nın maç programı şu şekilde:

  • 21 Ağustos 2026 (Saat 19.00): Türkiye – Letonya
  • 23 Ağustos 2026 (Saat 19.00): Türkiye – Slovenya
  • 24 Ağustos 2026 (Saat 19.00): Türkiye – Macaristan
  • 26 Ağustos 2026 (Saat 19.00): Türkiye – Almanya
  • 28 Ağustos 2026 (Saat 19.00): Türkiye – Polonya
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