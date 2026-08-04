Messi’den orman yangınlarıyla mücadele eden İspanya’ya bağış

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

Arjantinli yıldız Lionel Messi, son zamanlarda İspanya’yı etkisine alan orman yangınları nedeniyle örnek bir davranış sergiledi.

80 BİN EURO BAĞIŞ YAPTI

Messi, yıllarca futbol oynadığı ülkedeki orman yangınlarına kayıtsız kalamayarak yangınlardan zarar gören bölgelerin yeniden imar çalışmalarına destek vermek amacıyla 80 bin euro bağış yaptı.

AYUSO’DAN TEŞEKKÜR

Arjantinli yıldızın bağışını Madrid bölgesi hükümetinin başkanı Isabel Diaz Ayuso, sosyal medya hesabından duyururken, yıldız futbolcuya teşekkür etti. Ayuso konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Haber Devam Ediyor

“Leo Messi, Madrid’teki Sierra Oeste bölgesinin yeniden imarı için 80 bin euro bağışladı. Kendisine teşekkür etmek ve Madrid halkının onu yakından ağırlamayı ve hak ettiği alkışı sunmayı dört gözle beklediğini ifade etmek isterim.”