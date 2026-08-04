AK Partili Şamil Tayyar duyurdu: İhtiyaç sahiplerine yeni maddi destek geliyor

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AK Parti eski milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabı X’ten açıklama yapan Tayyar, görüşmeye yönelik çok fazla soru geldiğini ifade ederek, görüşmenin detaylarını paylaştı.

ALIM GÜCÜ İYİLEŞTİRİLECEK

Tayyar, hükümetin dar ve sabit gelirlilere rahat nefes aldırmak için genel seçimleri beklemeyeceğini, bu konuda farklı bir anlayışın benimsendiğini belirtti. Tayyar’a göre, maaşlara zam yapmak ve seyyanen zamdan öte alım gücünün iyileştirilmesine ilişkin çalışmalar yapılıyor.

KİRA, GIDA VE ULAŞIM KONUSUNDA YENİ ÇALIŞMALAR

Bu kapsamda kira, gıda ve ulaşım üzerine yeni çalışmaların yapılabileceğini belirten Tayyar, özellikle kira fiyatlarındaki yüksek seyrin dizginlenebilmesi için 750 binlik sosyal konut projesinin önemli olduğunu belirtti.

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ULAŞIMDA DEĞERLEME ORANI

Gıda tedarik zinciri konusunda da çalışmalar yapılacağını ifade eden Tayyar, ulaşıma maliyet enflasyonundan fazla zammın engellenmesi amacıyla “değerleme oranı”nın belirlenebileceğini ve bu oranın üzerinde zam yapılamayacağını aktardı.

GETAD SON AŞAMADA

Öte yandan, istihdam ve finansman kolaylığı desteklenerek devam edileceğini de belirten Tayyar, bu kapsamda yeni paketlerin yolda olduğunu ve Gelir Destek Programı’nın (GETAD) son aşamada olduğunu vurguladı.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YENİ YILDA EK DESTEK

Ayrıca toplumun en dezavantajlı kesimine ilave aylık teminat uygulamasının 2027’de hayata geçirilebileceğine dikkat çeken Tayyar, yeni sürprizlerin de gelebileceğini ve bu sürprizlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın inisiyatifinde olduğunu belirtti.