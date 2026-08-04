HaberX
AnasayfaEkonomiAK Partili Şamil Tayyar duyurdu: İhtiyaç sahiplerine yeni maddi destek geliyor

AK Partili Şamil Tayyar duyurdu: İhtiyaç sahiplerine yeni maddi destek geliyor

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşmeye yönelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplumun en dezavantajlı kesimine maddi destek verilebileceğini duyurdu.

Oluşturan
Eklenme 04.08.2026 - 20:00
Güncellenme 04.08.2026 - 19:59

AK Parti eski milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabı X’ten açıklama yapan Tayyar, görüşmeye yönelik çok fazla soru geldiğini ifade ederek, görüşmenin detaylarını paylaştı.

ALIM GÜCÜ İYİLEŞTİRİLECEK

Tayyar, hükümetin dar ve sabit gelirlilere rahat nefes aldırmak için genel seçimleri beklemeyeceğini, bu konuda farklı bir anlayışın benimsendiğini belirtti. Tayyar’a göre, maaşlara zam yapmak ve seyyanen zamdan öte alım gücünün iyileştirilmesine ilişkin çalışmalar yapılıyor.

KİRA, GIDA VE ULAŞIM KONUSUNDA YENİ ÇALIŞMALAR

Bu kapsamda kira, gıda ve ulaşım üzerine yeni çalışmaların yapılabileceğini belirten Tayyar, özellikle kira fiyatlarındaki yüksek seyrin dizginlenebilmesi için 750 binlik sosyal konut projesinin önemli olduğunu belirtti.

Haber Devam Ediyor
JTI sigara grubuna zam geldi: İşte 5 Ağustos’da geçerli olacak fiyatlar
Ekonomi
JTI sigara grubuna zam geldi: İşte 5 Ağustos’da geçerli olacak fiyatlar
JTI grubu sigara fiyatlarına 5 Ağustos 2026 itibarıyla zam yapıldı. Winston, Camel, LD ve Monte Carlo zamlı fiyatları belli oldu. En ucuz sigara 115 TL.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 3 bal markasında taklit ve tağşiş tespit etti
Ekonomi
Tarım ve Orman Bakanlığı, 3 bal markasında taklit ve tağşiş tespit etti
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimleri kapsamında güncellenen ‘’Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’’ listesine dahil edilen yeni markaları duyurdu. Bakanlığa göre, üç farklı bal ürünü listeye eklendi.

ULAŞIMDA DEĞERLEME ORANI

Gıda tedarik zinciri konusunda da çalışmalar yapılacağını ifade eden Tayyar, ulaşıma maliyet enflasyonundan fazla zammın engellenmesi amacıyla “değerleme oranı”nın belirlenebileceğini ve bu oranın üzerinde zam yapılamayacağını aktardı.

GETAD SON AŞAMADA

Öte yandan, istihdam ve finansman kolaylığı desteklenerek devam edileceğini de belirten Tayyar, bu kapsamda yeni paketlerin yolda olduğunu ve Gelir Destek Programı’nın (GETAD) son aşamada olduğunu vurguladı.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YENİ YILDA EK DESTEK

Ayrıca toplumun en dezavantajlı kesimine ilave aylık teminat uygulamasının 2027’de hayata geçirilebileceğine dikkat çeken Tayyar, yeni sürprizlerin de gelebileceğini ve bu sürprizlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın inisiyatifinde olduğunu belirtti.

İlginizi Çekebilir

JTİ sigara fiyatları
Ekonomi

JTI sigara grubuna zam geldi: İşte 5 Ağustos’da geçerli olacak fiyatlar

56 dakika önce
Ekonomi

Asgari ücrete zam teklifi TBMM’de: 50 bin TL’ye dayanacak

4 saat önce
Ekonomi

Emekliye 3 gün sonra para yatacak: 4 bin TL’ye yakın ödeme için geri sayım başladı

7 saat önce
Ekonomi

Çalışma süresi SGK’ya bildirilmeyenler dikkat: 5 yıl süresi var

10 saat önce
Ekonomi

Memur ve memur emeklisi maaşına yeni yıl zammı: İlk zam tahmini ortaya çıktı

22 saat önce
Togg
Ekonomi

TOGG Ağustos 2026 kampanyası başladı: 800 bin TL sıfır faiz fırsatı!

22 saat önce