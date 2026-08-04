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JTI sigara grubuna zam geldi: İşte 5 Ağustos’da geçerli olacak fiyatlar

JTI grubu sigara fiyatlarına 5 Ağustos 2026 itibarıyla zam yapıldı. Winston, Camel, LD ve Monte Carlo zamlı fiyatları belli oldu. En ucuz sigara 115 TL.

JTİ sigara fiyatları
Oluşturan
Eklenme 04.08.2026 - 19:04
Güncellenme 04.08.2026 - 19:09

Tütün ürünlerindeki fiyat artışlarına bir yenisi daha eklendi. Bugün Captain Black sigara grubuna zam gelirken bir zam haberi de JTI grubu sigara çeşitlerinden geldi. JTI sigara fiyatlarında paket başına 8 TL ile 12 TL arasında artışına gidildi. 5 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyat tarifesi de belli oldu.

JTI grubu sigara fiyatları listesi

5 Ağustos 2026 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak zamlı fiyatlar yarın yansımaya başlayacak. Zam kararının ardından markanın en çok tercih edilen Winston serisinin başlangıç fiyatı 120 TL seviyesine yükselirken, premium seçeneklerde rakam 130 TL’ye ulaştı. Camel, LD ve Monte Carlo çeşitlerinde de benzer şekilde artışlar uygulandı.

JTI fiyat listesi (05.08.2026 tarihinden itibaren geçerlidir)

  • WINSTON Slender Q Line: 120 ₺
  • WINSTON Slender & Slender Long: 120 ₺
  • WINSTON Dark Blue & Deep Blue: 120 ₺
  • WINSTON: 125 ₺
  • WINSTON Slims Q Line: 130 ₺
  • WINSTON Slims: 130 ₺
  • WINSTON Xsence: 130 ₺
  • CAMEL Slims Q Line: 115 ₺
  • CAMEL Slender: 115 ₺
  • CAMEL Deep Blue: 115 ₺
  • CAMEL Black & White: 120 ₺
  • CAMEL Yellow & Brown: 120 ₺
  • LD: 115 ₺
  • LD Slims: 115 ₺
  • MONTE CARLO: 115 ₺
  • CAMEL Yellow 100 (Gram) Sarmalık Kıyılmış Tütün Ürünü: 285 ₺

İşte resmi paylaşım;

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JTİ sigara fiyatları

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