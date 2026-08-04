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Premier Lig, La Liga, Süper Lig… İşte maçları izleyebileceğiniz kanallar

2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Bundesliga ve UEFA organizasyonlarının hangi kanal ve dijital platformlarda yayınlanacağı netleşti. İşte yeni sezonun güncel yayın rehberi.

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Eklenme 04.08.2026 - 12:17

Yeni futbol sezonunun başlamasıyla birlikte futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri de maçların hangi kanallardan yayınlanacağı oldu. 2026-2027 sezonunda Süper Lig’den Avrupa’nın önemli liglerine, UEFA organizasyonlarından Türkiye Kupası’na kadar birçok karşılaşmanın yayın platformu belli oldu.

Süper Lig ve Premier Lig maçları beIN Sports ve TOD’da

2026-2027 sezonunda Trendyol Süper Lig karşılaşmaları beIN Sports, Digiturk, beIN Connect ve TOD platformlarından futbolseverlerle buluşacak. İngiltere Premier Lig maçları da yeni sezonda aynı yayın ağı üzerinden takip edilebilecek.

TFF 1. Lig karşılaşmalarının yayınında ise TRT Spor’un yanı sıra Digiturk ve TOD platformları yer alacak.

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Bundesliga, La Liga ve Serie A’nın yayıncısı S Sport

Avrupa futbolunun önde gelen liglerinden Almanya Bundesliga, İspanya La Liga ve İtalya Serie A’nın yeni sezondaki yayın adresi S Sport ve S Sport Plus olacak.

Bundesliga’da daha önce yayın yapan Tivibu Spor dönemi sona ererken, yeni sezonda karşılaşmalar S Sport ekranlarından futbolseverlere ulaşacak.

Fransa Ligue 1 maçları ise beIN Sports, Digiturk ve TOD üzerinden yayınlanacak.

UEFA maçları TRT ve Tabii Spor’da

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi karşılaşmaları yeni sezonda TRT ve Tabii Spor platformlarından takip edilebilecek.

Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki mücadelelerinin yanı sıra haftanın seçili karşılaşmaları TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Türkiye Kupası ve diğer ligler hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa karşılaşmaları ATV ve A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

HT Spor ise yeni sezonda Hollanda Ligi ve Suudi Arabistan Ligi’nin yanı sıra İspanya Kral Kupası ile İspanya Süper Kupası maçlarını ücretsiz olarak yayınlayacak. Hollanda ve Suudi Arabistan liglerinde S Sport da yayın seçenekleri arasında yer alacak.

Portekiz Ligi karşılaşmaları ise beIN Sports, Digiturk ve TOD platformlarından izlenebilecek.

2026-2027 sezonunda futbol maçları hangi kanalda?

Organizasyon Yayın Platformu
Süper Lig beIN Sports, Digiturk, TOD
TFF 1. Lig TRT Spor, Digiturk, TOD
Premier Lig beIN Sports, Digiturk, TOD
La Liga S Sport
Bundesliga S Sport
Serie A S Sport
Ligue 1 beIN Sports, Digiturk, TOD
UEFA Şampiyonlar Ligi TRT, Tabii Spor
UEFA Avrupa Ligi TRT, Tabii Spor
UEFA Konferans Ligi TRT, Tabii Spor
Ziraat Türkiye Kupası ATV, A Spor
Hollanda Ligi HT Spor, S Sport
Suudi Arabistan Ligi HT Spor, S Sport
Portekiz Ligi beIN Sports, Digiturk, TOD
İspanya Kral Kupası HT Spor
İspanya Süper Kupası HT Spor
Süper Kupa ATV, A Spor

 

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