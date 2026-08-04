Acun Ilıcalı transferde rekor kıracak

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Hull City , geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig 'e yükselmiş ve takımın sahibi Acun Ilıcalı adını duyurmuştur.

, geçtiğimiz sezon 'e yükselmiş ve takımın sahibi adını duyurmuştur. Takım, Colorado Rapids 'te oynayan Avustralyalı futbolcu Lucas Herrington ile 17 milyon dolar bonservis ve 6 milyon dolar bonus karşılığında anlaşmaya varmıştır.

'te oynayan Avustralyalı futbolcu ile 17 milyon dolar bonservis ve 6 milyon dolar bonus karşılığında anlaşmaya varmıştır. Herrington, transfer olması durumunda Avustralya'nın en pahalı futbolcusu olacak ve Acun Ilıcalı, BBC'ye verdiği röportajda oyuncunun büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtmiştir.

Hull City, geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig’e yükselme başarısı göstermiş ve bu başarıyla beraber takımın sahibi Acun Ilıcalı da geniş kitlelere adını duyurmuştu.

HULL CİTY, HERRİNGTON İLE ANLAŞTI

Ilıcalı’nın takımı, Colorado Rapids’te oynayan Avustralyalı futbolcu Lucas Herrington ile anlaşmaya vardı.

TARİHE GEÇECEK

İngiliz ekibinin Herrington için 17 milyon dolar bonservis ve 6 milyon dolar bonus ödeyeceği öğrenildi. Transferin gerçekleşmesi halinde Avustralyalı stoper, ülkesinin en pahalı futbolcusu olarak tarihe geçecek ve Acun Ilıcalı da bu transferle rekor kırmış olacak.

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ACUN ILICALI DOĞRULADI

Aynı zamanda Herrington, İngiliz ekibine transfer olması durumunda Premier Lig’de forma giyen tek Avustralyalı milli futbolcu olacak.

Ilıcalı, BBC’ye yaptığı açıklamada, Avustralyalı futbolcuyla ilgilendiklerini doğrularken, “Çok büyük bir potansiyele sahip. Genç bir futbolcu. Geleceğin yıldızlarından biri olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

HULL CITY, PREMIER LİG’DE İLK MAÇINI HANGİ TAKIMLA OYNAYACAK?

Öte yandan Acun Ilıcalı’nın takımı, Premier Lig’de ilk hafta Manchester United ile karşılaşacak.

HULL CITY-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hull City-Manchester United karşılaşması, 22 Ağustos Cumartesi günü Türkiye saatiyle 14.30’da başlayacak.