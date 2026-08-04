Yapı Kredi’den kredi kartı kampanyası! Kart tanımlayan yeni müşterilere 3.000 TL nakit!

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Yapı Kredi, ağustos ayına özel yeni kampanyasını duyurdu. BANKAM3000 referans koduyla mobil uygulama üzerinden ilk kez Yapı Kredi müşterisi olanlar, farklı bankalardaki kredi kartlarını sisteme tanımlayarak 3.000 TL’ye varan nakit ödeme imkanı yakalıyor.

Yapı Kredi’den yeni müşterilere 3.000 TL nakit iade fırsatı

Dijital müşteri kazanma yarışına giren bankalarda bir kampanya da Yapı Kredi’den geldi. Yapı Kredi, ağustos ayı boyunca geçerli olacak yeni nakit kampanya fırsatını duyurdu. 1 – 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında geçerli olan kampanyada Yapı Kredi Mobil uygulamasını cep telefonlarına indirip ilk defa banka müşterisi olan kullanıcılar nakit ödül verecek. Kampanyaya dahil olmak isteyenlerin kayıt ekranındaki referans kodu bölümüne BANKAM3000 kodunu yazması yeterli olacak.

Kampanyadan Yapı Kredi Mobil platformunda bulunan “Yapı Kredi Müşterisi Ol” sekmesi üzerinden kayıt adımlarını tamamlayan yeni kullanıcılar faydalanabilecek. Daha önceden bankada hesabı veya kredi kartı bulunan kişiler başvuru yapamayacak.

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Üyelik işlemlerinin ardından kişilerin bireysel kredi kartı başvurusunda bulunması ve talebin banka tarafından onaylanarak kartın kullanıma açılması şartı aranıyor. Kartı onaylanan müşteriler kurye teslimatını beklemeden uygulama üzerinden anında dijital kart oluşturarak sürece zaman kaybetmeden katılabiliyor.

Bankam+ özelliği ile nakit iade nasıl alınır?

Kredi kartı onaylandıktan sonra açık bankacılık altyapısı sunan Bankam+ özelliği üzerinden başka bankalara ait kredi kartlarının Yapı Kredi Mobil’e tanımlanması ile kampanyaya katılım sağlanabiliyor. Uygulamaya bağlanan her farklı banka kredi kartı başına 1.000 TL iade hakkı kazanılırken, en fazla 3 kart eklenerek toplamda 3.000 TL tutarına kadar nakit alınabilecek.