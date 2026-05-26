2026 Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? 5 Aylık Enflasyon Verileri Zam Oranını Şekillendirdi

Milyonlarca emekli ve memurun gözü Temmuz 2026 döneminde yapılacak maaş artışına çevrilirken, yılın ilk beş ayına ilişkin enflasyon verileri zam hesaplarını büyük ölçüde şekillendirdi. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin alacağı kesin artış oranı, haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek.

TÜİK tarafından açıklanan veriler ve piyasa beklentileri birlikte değerlendirildiğinde, yılın ilk yarısına ilişkin zam oranlarına dair önemli bir çerçeve ortaya çıkmış durumda.

2026 Yılı İlk 4 Ay Enflasyon Verileri

Aşağıdaki tablo, Ocak-Nisan dönemine ait resmi enflasyon oranlarını göstermektedir:

Ay Aylık Enflasyon (%) Ocak 4,84 Şubat 2,96 Mart 1,94 Nisan 4,18

4 aylık toplam enflasyon: %14,64

Bu veriler, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin ilk zam hesaplamalarının temelini oluşturdu.

Beşinci Ay Beklentisi Zam Hesaplarını Yukarı Çekti

Ekonomik değerlendirmelere göre mayıs ayında tüketici fiyat endeksinin yüzde 1,55 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Gedik Yatırım tarafından yapılan analizde, bu oran gerçekleşirse yıllık enflasyonun yaklaşık yüzde 32,4 seviyesinde dengelenebileceği ifade edildi.

Mayıs ayı verisinin de eklenmesiyle birlikte 5 aylık enflasyon tablosu daha geniş bir çerçeveye ulaşıyor.

5 Aylık Enflasyon ve Zam Senaryosu

Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 1,55 olarak gerçekleşmesi durumunda oluşacak kümülatif tablo şu şekilde hesaplanıyor:

Kategori Kümülatif Zam Oranı (%) SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri 16,41 Memur ve Memur Emeklileri 12,22

Bu oranlar, Temmuz ayında yapılacak maaş artışları için şimdiden oluşan “garanti” seviyesini ifade ediyor. Kesin oran ise haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek.

En Düşük Maaş Hesaplamaları Güncellendi

Beş aylık enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamalarda, mevcut maaşlar için yeni tablo ortaya çıktı. Buna göre:

En düşük emekli maaşının 20 bin liradan yaklaşık 23 bin 282 liraya yükselmesi bekleniyor.

En düşük memur maaşının ise yüzde 12,22'lik artışla 69 bin 452 liraya çıkabileceği hesaplanıyor.

Bu hesaplamalar, enflasyon verilerinin devamına bağlı olarak değişiklik gösterebilecek öngörü niteliği taşıyor.

Haziran Verisi Belirleyici Olacak

Temmuz 2026 maaş artış oranlarının kesinleşmesi için gözler haziran ayı enflasyon verisine çevrilmiş durumda. Bu veriyle birlikte SSK, BAĞ-KUR emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin alacağı nihai zam oranları kesinlik kazanacak.