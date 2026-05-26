HaberX
TRY USD
DOLAR
45,8962 -%-0.02
TRY EUR
EURO
53,3128 -%-0.12
STERLİN
61,5396 -%-0.15
BİTCOİN
₺3.375.416 -%-3.33
ETHEREUM
₺91.672,00 -%-4.19
ALTIN
6.485,34₺ -%-1.39
FRANK
58,2587 -%-0.08
KANADA $
33,1454 -%-0.03
RUBLE
0,6409 +%0.42
BAE DİRHEMİ
12,4935 +%0.02
AVUSTRALYA $
32,6965 -%-0.24
JAPON YENİ
0,2875 +%0.07
YUAN
6,7670 -%-0.06
RİYAL
12,2302 %0.00
DİNAR
148,0453 +%0.04
ÇEYREK ALTIN
10.725,86₺ %0.00
YARIM ALTIN
21.384,69₺ %0.00
TAM ALTIN
42.903,45₺ %0.00
CUMHURİYET
44.504,00₺ -%-0.56
ONS ALTIN
$4.394,55 $ -%-1.38
22 AYAR
6.113,74₺ %0.00
14 AYAR
3.821,09₺ %0.00
GRAM GÜMÜŞ
108,36₺ -%-1.57
GRAM PLATİN
2.812,12₺ -%-1.27
Anasayfa/Ekonomi/Akaryakıtta Bayram Müjdesi: İndirim Geliyor!

Akaryakıtta Bayram Müjdesi: İndirim Geliyor!

ABD ve İran arasındaki temkinli iyileşme sinyalleri akaryakıt fiyatlarına da yansırken, benzinde 3 lira 27 kuruşluk indirim beklendiği ve indirimin bu gece pompa fiyatlarına yansıyacağı öğrenildi.

Oluşturan
Eklenme 26.05.2026 - 14:16
Haberi PAYLAŞ

Uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmeler akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilerken, ABD ile İran arasındaki temkinli uzlaşma sinyalleri de akaryakıt fiyatlarında düşüşe neden oldu. Bu kapsamda Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar seviyesinin altına gerilerken, Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.

Orta Doğu’daki savaşın sona erebileceğine yönelik işaretlerin güçlenmesi enerji piyasalarında rahatlama sağlarken, İran’ın izin verdiği tankerlerin Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapmasıyla birlikte arz endişelerinin azalması petrol fiyatlarının düşmesine katkı sundu. Böylece Brent petrol fiyatı 100 doların altına kadar geriledi.

87 KURUŞ İNDİRİM

Enerji piyasalarında yaşanan bu yumuşamanın ardından sektör kaynakları, benzin fiyatlarında indirim beklendiğini ifade etti. Buna göre 3 lira 27 kuruşluk indirimin bu gece pompa fiyatlarına yansıyacağı belirtilirken, vergi düzenlemeleri ve eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin tamamının pompaya yansımayabileceği kaydedildi. Sistem kapsamında kesinti yapılması halinde vatandaşın hissedeceği net indirimin 82 kuruş seviyesinde olacağı ifade edildi.

3 BÜYÜKŞEHİRDEKİ AKARYAKIT FİYATLARI

Beklenen indirimin gerçekleşmesi halinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatlarının şu şekilde olması öngörülüyor:

İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatının 64 lira 28 kuruş, motorinin 67 lira 3 kuruş ve LPG’nin 33 lira 89 kuruş olması bekleniyor. Anadolu Yakası’nda ise benzinin litre fiyatının 64 lira 15 kuruş, motorinin 66 lira 90 kuruş ve LPG’nin 33 lira 29 kuruş seviyesinde olması öngörülüyor.

Ankara’da benzinin litre fiyatının 65 lira 26 kuruş, motorinin 68 lira 16 kuruş ve LPG’nin 33 lira 87 kuruş olması bekleniyor.

İzmir’de ise benzinin litre fiyatının 65 lira 54 kuruş, motorinin 68 lira 43 kuruş ve LPG’nin 33 lira 69 kuruş seviyesinde olması tahmin ediliyor.

Haberi Paylaş: Facebook Telegram

İlginizi Çekebilir

Ekonomi

Altın ve Gümüş Fiyatları Bayramın İlk Günü Düştü!

15 saat önce
Ekonomi

35 Milyar TL Çiftçilerin Hesaplarına Yatırıldı!

16 saat önce
Ekonomi

E-Devlet’ten Kontrol Etmeyenlerin Hesabına Her Ay 1.000 TL Borç Yazılıyor!

20 saat önce
Ekonomi

Yargıtay’dan Emeklilik İçin Emsal Karar: Sigorta Girişi Öne Alınabilecek!

22 saat önce
Ekonomi

Bayramda Ücretsiz Olacak Yollar ve Köprüler Belli Oldu!

2 gün önce
Ekonomi

Maaşlar Sil Baştan Değişiyor! İşte Enflasyon Rakamları Sonrası Meslek Meslek Yeni Maaşlar!

2 gün önce