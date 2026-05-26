Akaryakıtta Bayram Müjdesi: İndirim Geliyor!

Uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmeler akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilerken, ABD ile İran arasındaki temkinli uzlaşma sinyalleri de akaryakıt fiyatlarında düşüşe neden oldu. Bu kapsamda Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar seviyesinin altına gerilerken, Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.

Orta Doğu’daki savaşın sona erebileceğine yönelik işaretlerin güçlenmesi enerji piyasalarında rahatlama sağlarken, İran’ın izin verdiği tankerlerin Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapmasıyla birlikte arz endişelerinin azalması petrol fiyatlarının düşmesine katkı sundu. Böylece Brent petrol fiyatı 100 doların altına kadar geriledi.

87 KURUŞ İNDİRİM

Enerji piyasalarında yaşanan bu yumuşamanın ardından sektör kaynakları, benzin fiyatlarında indirim beklendiğini ifade etti. Buna göre 3 lira 27 kuruşluk indirimin bu gece pompa fiyatlarına yansıyacağı belirtilirken, vergi düzenlemeleri ve eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin tamamının pompaya yansımayabileceği kaydedildi. Sistem kapsamında kesinti yapılması halinde vatandaşın hissedeceği net indirimin 82 kuruş seviyesinde olacağı ifade edildi.

3 BÜYÜKŞEHİRDEKİ AKARYAKIT FİYATLARI

Beklenen indirimin gerçekleşmesi halinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatlarının şu şekilde olması öngörülüyor:

İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatının 64 lira 28 kuruş, motorinin 67 lira 3 kuruş ve LPG’nin 33 lira 89 kuruş olması bekleniyor. Anadolu Yakası’nda ise benzinin litre fiyatının 64 lira 15 kuruş, motorinin 66 lira 90 kuruş ve LPG’nin 33 lira 29 kuruş seviyesinde olması öngörülüyor.

Ankara’da benzinin litre fiyatının 65 lira 26 kuruş, motorinin 68 lira 16 kuruş ve LPG’nin 33 lira 87 kuruş olması bekleniyor.

İzmir’de ise benzinin litre fiyatının 65 lira 54 kuruş, motorinin 68 lira 43 kuruş ve LPG’nin 33 lira 69 kuruş seviyesinde olması tahmin ediliyor.