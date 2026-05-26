Kurban Fiyatlarına Zam Geldi: Yaklaşık 2.5 Kat Yükseldi!

Kurban Fiyatlarına Zam Geldi: Yaklaşık 2.5 Kat Yükseldi!

Kurban Bayramı’na bir gün kala kurban fiyatları artmaya devam ederken, Diyanet’in açıkladığı vekaletle kurban kesim ücretleri de bu zamdan nasibini aldı. Bu kapsamda, Diyanet’in açıkladığı yurt içi bağış ücreti bu yıl 18 bin liraya ulaşırken, yurt dışı bağış ücretine göre yaklaşık iki buçuk kat daha yüksek olduğu öğrenildi.

Oluşturan
Eklenme 26.05.2026 - 15:09
Güncellenme 26.05.2026 - 16:24
Haberi PAYLAŞ

Milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı’na bir gün kala kurbanlık harcamalarını sürdürürken, kurbanlık fiyatlarındaki artış da devam ediyor. Fiyatlarda yaşanan yükseliş ve alım gücündeki düşüş dikkat çekerken, Türkiye Diyanet Vakfı’nın kamuoyuyla paylaştığı vekaletle kurban kesim ücretleri, yurt içi ve yurt dışı arasındaki farkı da ortaya koydu.

Buna göre, yurt içi kurban bağışı tutarlarının yurt dışına kıyasla yaklaşık iki buçuk kat arttığı belirtilirken, bu yıl yurt içi vekalet ücreti 18 bin liraya ulaştı. Ayrıca yurt dışı bağış ücretinin ise 7 bin lira seviyesinde kaldığı öğrenildi. Bu nedenle yurt içi maliyetlerin yurt dışına göre yaklaşık iki buçuk kat daha yüksek olması vatandaşların tepkisine neden oldu. 

2022’DEN SONRA HIZLA ARTTI

Ekonomim’in haberine göre, kurbanlık fiyatlarındaki artış özellikle 2022 yılından sonra hız kazandı. Yem, enerji, nakliye ve bakım giderlerindeki yükselişin hayvancılık maliyetlerini artırdığı, bu nedenle kurbanlık fiyatlarının da doğrudan etkilendiği ifade edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre dana ve kuzu eti fiyatları da yükselirken, bu artışın kurban ücretleriyle paralel bir şekilde ilerlediği görüldü.

ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE YÜKSELDİ

Diğer taraftan, kurbanlık fiyatlarının asgari ücret karşısındaki durumu da dikkat çekti. Fiyatlar neredeyse bir asgari ücret seviyesine ulaştı. Buna göre, 2017’de yaklaşık 1090 lira olan küçükbaş kurbanlık fiyatı bu yıl 27 bin 950 liraya yükselirken, büyükbaş hayvan hissesi fiyatı ise 34 bin 950 lirayı buldu.

Yaşanan bu artış nedeniyle milyonlarca asgari ücretli vatandaş kurban kesmekte zorlanırken, kurbanlık fiyatlarının asgari ücret seviyesine yaklaşması vatandaşların tepkisine neden oldu.

