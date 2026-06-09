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Zeynep Sönmez Maçı Hangi Kanalda?

Libema Open maçında heyecan devam ederken Katie Volynets ile Zeynep Sönmez karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın maç saati ve hangi kanalda yayınlanacağı ise merak konusu oldu.

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Eklenme 09.06.2026 - 14:43
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Libema Open tenis karşılaşmasında heyecan tüm hızıyla sürerken Katie Volynets ile Zeynep Sönmez takımları karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda maça yönelik pek çok detay merak edilirken karşılaşmanın ne zaman ve hangi kanalda, ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı ise merak konusu oldu. Peki, Katy Volyant-Zeynep Sönmez maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ZEYNEP SÖNMEZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Libema Open maçında Katie Volynets ile Zeynep Sönmez takımları 9 Haziran Salı günü saat 12’de karşı karşıya geldi.

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Karşılaşma Bein Sport Max 1 kanalı üzerinden canlı yayınlanırken; S Sport, Bein Sport, Exen gibi çeşitli platformlar vasıtasıyla yayınlanan karşılaşmaları takip edebilmek amacıyla bu yayıncı kuruluşlara üye olmak gerekiyor.

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