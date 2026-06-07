2026 FIFA Dünya Kupası Ne Zaman Başlıyor? İlk Maç Ne Zaman? İşte DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Meksika ve Kanada’nın ev sahipliği yapacağı dev organizasyon, genişletilmiş formatıyla futbolseverlere şölen sunacak. A Milli Futbol Takımımızın da uzun bir aranın ardından finallerinde boy göstereceği turnuvanın başlangıç tarihi, açılış maçı detayları ve maç programı açıklandı. Peki, Dünya Kupası ne zaman başlıyor, ilk maç hangi gün? İşte tüm merak edilenler…

2026 Dünya Kupası Ne Zaman Başlıyor ve İlk Maç Hangisi?

Dev şampiyona, 11 Haziran 2026 Perşembe günü Meksika’da başlayacak. Turnuvanın açılış maçı Mexico City Stadı’nda (Estadio Azteca) oynanacak. A Grubu’ndaki açılış mücadelesinde ev sahibi Meksika ile Güney Afrika, Türkiye saatiyle (TSİ) 22:00’de karşı karşıya gelecek.

Tam 6 hafta boyunca sürecek olan bu dev futbol maratonu, 19 Temmuz 2026 Pazar günü New York New Jersey Stadı’nda TSİ 22:00’de oynanacak büyük final müsabakası ile sona erecek ve şampiyon Belli Olacak.

Kuzey Amerika’da Saat Düzeni Nasıl Olacak?

Turnuvadaki 104 karşılaşma, Kuzey Amerika kıtasındaki 4 farklı zaman dilimini kapsayan toplam 16 şehirde organize edilecek. Türkiye ile olan saat farkı nedeniyle maçların yayın saatleri ağırlıklı olarak gece ve sabahın ilk ışıklarına denk geliyor. Dağılıma bakıldığında, turnuvadaki maçların 53’ü TSİ 00:00 ile 05:00 arasında ekrana gelecek. En yoğun başlama saati ise TSİ 22:00 olacak; bu zaman diliminde toplam 19 karşılaşma oynanacak. Futbolseverler turnuvadaki tüm heyecanı canlı olarak TRT ekranlarından takip edebilecek.

A Milli Takımı Maç Programı ve Saatleri

Dünya Kupası finallerinde D Grubu’nda yer alan A Milli Futbol Takımımız; ev sahiplerinden ABD’nin yanı sıra Avustralya ve Paraguay ile gruptan çıkma mücadelesi verecek. Türkiye’nin dünya kupası heyecanı 14 Haziran’da Kanada’da başlayacak. Tüm maç programı ise şöyle;

14 Haziran Pazar (TSİ 07:00): Avustralya – Türkiye (BC Place Vancouver Stadı – Kanada)

Avustralya – Türkiye (BC Place Vancouver Stadı – Kanada) 20 Haziran Cumartesi (TSİ 06:00): Türkiye – Paraguay (San Francisco Bay Area Stadı – ABD)

Türkiye – Paraguay (San Francisco Bay Area Stadı – ABD) 26 Haziran Cuma (TSİ 05:00): Türkiye – ABD (Los Angeles Stadı – ABD)

İşte DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

Tüm Dünya Kupası fikstürü ise şöyle;

11 Haziran Perşembe:

A Grubu: Meksika – Güney Afrika, Mexico City Stadı, TSİ 22.00

12 Haziran Cuma:

A Grubu: Güney Kore – Çekya, Guadalajara Stadı, TSİ 05.00

B Grubu: Kanada – Bosna-Hersek, Toronto Stadı, TSİ 22.00

13 Haziran Cumartesi:

D Grubu: ABD – Paraguay, Los Angeles Stadı, TSİ 04.00

B Grubu: Katar – İsviçre, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 22.00

14 Haziran Pazar:

C Grubu: Brezilya – Fas, New York New Jersey Stadı, TSİ 01.00

Haiti – İskoçya, Boston Stadı, TSİ 04.00

D Grubu: Avustralya – Türkiye, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 07.00

E Grubu: Almanya – Curaçao, Houston Stadı, TSİ 20.00

F Grubu: Hollanda – Japonya, Dallas Stadı, TSİ 23.00

15 Haziran Pazartesi:

E Grubu: Fildişi Sahili – Ekvador, Philadelphia Stadı, TSİ 02.00

F Grubu: İsveç – Tunus, Monterrey Stadı, TSİ 05.00

H Grubu: İspanya – Yeşil Burun Adaları, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

G Grubu: Belçika – Mısır, Seattle Stadı, TSİ 22.00

16 Haziran Salı:

H Grubu: Suudi Arabistan – Uruguay, Miami Stadı, TSİ 01.00

G Grubu: İran – Yeni Zelanda, Los Angeles Stadı, TSİ 04.00

I Grubu: Fransa – Senegal, New York New Jersey Stadı, TSİ 22.00

17 Haziran Çarşamba:

I Grubu: Irak – Norveç, Boston Stadı, TSİ 01.00

J Grubu: Arjantin – Cezayir, Kansas City Stadı, TSİ 04.00

Avusturya – Ürdün, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 07.00

K Grubu: Portekiz – Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Houston Stadı, TSİ 20.00

L Grubu: İngiltere – Hırvatistan, Dallas Stadı, TSİ 23.00

18 Haziran Perşembe:

L Grubu: Gana – Panama, Toronto Stadı, TSİ 02.00

K Grubu: Özbekistan – Kolombiya, Mexico City Stadı, TSİ 05.00

A Grubu: Çekya – Güney Afrika Cumhuriyeti, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

B Grubu: İsviçre – Bosna-Hersek, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

19 Haziran Cuma:

B Grubu: Kanada – Katar, BC Place Vancouver, TSİ 01.00

A Grubu: Meksika – Güney Kore, Guadalajara Stadı, TSİ 04.00

D Grubu: ABD – Avustralya, Seattle Stadı, TSİ 22.00

20 Haziran Cumartesi:

C Grubu: İskoçya – Fas, Boston Stadı, TSİ 01.00

Brezilya – Haiti, Philadelphia Stadı, 03.30

D Grubu: Türkiye – Paraguay, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 06.00

F Grubu: Hollanda – İsveç, Houston Stadı, TSİ 20.00

E Grubu: Almanya – Fildişi Sahili, Toronto Stadı, TSİ 23.00

21 Haziran Pazar:

E Grubu: Ekvador – Curaçao, Kansas City Stadı, TSİ 03.00

F Grubu: Tunus – Japonya, Monterrey Stadı, TSİ 07.00

H Grubu: İspanya – Suudi Arabistan, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

G Grubu: Belçika – İran, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

22 Haziran Pazartesi:

H Grubu: Uruguay – Yeşil Burun Adaları, Miami Stadı, TSİ 01.00

G Grubu: Yeni Zelanda – Mısır, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 04.00

J Grubu: Arjantin – Avusturya, Dallas Stadı, TSİ 20.00

23 Haziran Salı:

I Grubu: Fransa – Irak, Philadelphia Stadı, TSİ 00.00

Norveç – Senegal, New York New Jersey Stadı, TSİ 03.00

J Grubu: Ürdün – Cezayir, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 06.00

K Grubu: Portekiz – Özbekistan, Houston Stadı, TSİ 20.00

L Grubu: İngiltere – Gana, Boston Stadı, TSİ 23.00

24 Haziran Çarşamba:

L Grubu: Panama – Hırvatistan, Toronto Stadı, TSİ 02.00

K Grubu: Kolombiya – Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Guadalajara Stadı, TSİ 05.00

B Grubu: İsviçre – Kanada, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 22.00

Bosna-Hersek – Katar, Seattle Stadı, TSİ 22.00

25 Haziran Perşembe:

C Grubu: İskoçya – Brezilya, Miami Stadı, TSİ 01.00

Fas – Haiti, Atlanta Stadı, TSİ 01.00

A Grubu: Çekya – Meksika, Mexico City Stadı, TSİ 04.00

Güney Afrika Cumhuriyeti – Güney Kore, Monterrey Stadı, TSİ 04.00

E Grubu: Curaçao – Fildişi Sahili, Philadelphia Stadı, TSİ 23.00

Ekvador – Almanya, New York New Jersey Stadı, TSİ 23.00

26 Haziran Cuma:

F Grubu: Japonya – İsveç, Dallas Stadı, TSİ 02.00

Tunus – Hollanda, Kansas City Stadı, TSİ 02.00

D Grubu: Türkiye – ABD, Los Angeles Stadı, TSİ 05.00

Paraguay – Avustralya, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 05.00

I Grubu: Norveç – Fransa, Boston Stadı, TSİ 22.00

Senegal – Irak, Toronto Stadı, TSİ 22.00

27 Haziran Cumartesi:

H Grubu: Yeşil Burun Adaları – Suudi Arabistan, Houston Stadı, TSİ 03.00

Uruguay – İspanya, Guadalajara Stadı, TSİ 03.00

G Grubu: Mısır – İran, Seattle Stadı, TSİ 06.00

Yeni Zelanda – Belçika, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 06.00

28 Haziran Pazar:

L Grubu: Panama – İngiltere, New York New Jersey Stadı, TSİ 00.00

Hırvatistan – Gana, Philadelphia Stadı, TSİ 00.00

K Grubu: Kolombiya – Portekiz, Miami Stadı, TSİ 02.30

Demokratik Kongo Cumhuriyeti – Özbekistan, Atlanta Stadı, TSİ 02.30

J Grubu: Cezayir – Avusturya, Kansas City Stadı, TSİ 05.00

Ürdün – Arjantin, Dallas Stadı, TSİ 05.00

ELEME TURLARI

Turnuvada son 32 turundan itibaren final maçına kadar oluşan program şöyle:

SON 32 TURU

28 Haziran Pazar:

Maç 73: A Grubu ikincisi – B Grubu ikincisi, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

29 Haziran Pazartesi:

Maç 76: C Grubu lideri – F Grubu ikincisi, Houston Stadı, TSİ 20.00

Maç 74: E Grubu lideri – A/B/C/D/F Grubu üçüncüsü, Boston Stadı, TSİ 23.30

30 Haziran Salı:

Maç 75: F Grubu lideri – C Grubu ikincisi, Monterrey Stadı, TSİ 04.00

Maç 78: E Grubu ikincisi – I Grubu ikincisi, Dallas Stadı, TSİ 20.00

1 Temmuz Çarşamba:

Maç 77: I Grubu lideri – C/D/F/G/H Grubu üçüncüsü, New York New Jersey Stadyumu, TSİ 00.00

Maç 79: A Grubu lideri – C/E/F/H/I Grubu üçüncüsü, Mexico City Stadı, TSİ 04.00

Maç 80: L Grubu lideri – E/H/I/J/K Grubu üçüncüsü, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

Maç 82: G Grubu lideri – A/E/H/I/J Grubu üçüncüsü, Seattle Stadı, TSİ 23.00

2 Temmuz Perşembe:

Maç 81: D Grubu lideri – B/E/F/I/J Grubu üçüncüsü, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 03.00

Maç 84: H Grubu lideri – J Grubu ikincisi, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

3 Temmuz Cuma:

Maç 83: K Grubu ikincisi – L Grubu ikincisi, Toronto Stadı, TSİ 02.00

Maç 85: B Grubu lideri – E/F/G/I/J Grubu üçüncüsü, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 06.00

Maç 88: D Grubu ikincisi – G Grubu ikincisi, Dallas Stadı, TSİ 21.00

4 Temmuz Cumartesi:

Maç 86: J Grubu lideri – H Grubu ikincisi, Miami Stadı, TSİ 01.00

Maç 87: K Grubu lideri – D/E/I/J/L Grubu üçüncüsü, Kansas City Stadı, TSİ 04.30

SON 16 TURU

4 Temmuz Cumartesi:

Maç 90: Maç 73 Galibi – Maç 75 Galibi, Houston Stadı, TSİ 20.00

5 Temmuz Pazar:

Maç 89: Maç 74 Galibi – Maç 77 Galibi, Philadelphia Stadı, TSİ 00.00

Maç 91: Maç 76 Galibi – Maç 78 Galibi, New York New Jersey Stadı, TSİ 23.00

6 Temmuz Pazartesi:

Maç 92: Maç 79 Galibi – Maç 80 Galibi, Mexico City Stadı, TSİ 03.00

Maç 93: Maç 83 Galibi – Maç 84 Galibi, Dallas Stadı, TSİ 22.00

7 Temmuz Salı:

Maç 94: Maç 81 Galibi – Maç 82 Galibi, Seattle Stadı, TSİ 03.00

Maç 95: Maç 86 Galibi – Maç 88 Galibi, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

Maç 96: Maç 85 Galibi – Maç 87 Galibi, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 23.00

ÇEYREK FİNAL

9 Temmuz Perşembe:

Maç 97: Maç 89 Galibi – Maç 90 Galibi, Boston Stadı, TSi 23.00

10 Temmuz Cuma:

Maç 98: Maç 93 Galibi – Maç 94 Galibi, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

12 Temmuz Pazar:

Maç 99: Maç 91 Galibi – Maç 92 Galibi, Miami Stadı, TSİ 00.00

Maç 100: Maç 95 Galibi – Maç 96 Galibi, Kansas City Stadı, TSİ 04.00

YARI FİNAL

14 Temmuz Salı:

Maç 101: Maç 97 Galibi – Maç 98 Galibi, Dallas Stadı, TSİ 22.00

15 Temmuz Çarşamba:

Maç 102: Maç 99 Galibi – Maç 100 Galibi, Atlanta Stadı, TSİ 22.00

Üçüncülük Maçı (Bronz Final)

19 Temmuz Pazar:

Maç 103: Maç 101 Mağlubu – Maç 102 Mağlubu, Miami Stadı, TSİ 00.00

FİNAL

19 Temmuz Pazar

Maç 104: Maç 101 Galibi – Maç 102 Galibi, New York New Jersey Stadı, TSİ 22.00