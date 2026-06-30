2026 KPSS başvuruları başlıyor

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... ÖSYM , 2026 KPSS lisans başvurularının 1 Temmuz'da başlayıp 13 Temmuz'a kadar süreceğini açıkladı; başvurular, Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak.

, 2026 KPSS lisans başvurularının 1 Temmuz'da başlayıp 13 Temmuz'a kadar süreceğini açıkladı; başvurular, Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak. Geç başvuru tarihleri 22-23 Temmuz olarak belirlenirken, bu işlem için başvuru ücreti normal ücretin yüzde 50 zamlı olarak ödenecek.

2026 KPSS lisans sınavı 6, 12 ve 13 Eylül'de gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 7 Ekim'de açıklanacak.

Memur olmayı hedefleyen yüz binlerce lisans mezunu aday KPSS başvurularının başlamasını beklerken geri sayım başladı. ÖSYM, milyonlarca adayın beklediği 2026 KPSS lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi) başvurularının 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacağını açıkladı.

2026 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Buna göre 2026 KPSS başvuruları 1 Temmuz’da başlayacak ve 13 Temmuz’a kadar devam edecek.

2026 KPSS BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

KPSS’ye başvurmak isteyen adaylar başvurularını ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi’nden (AİS) veya ÖSYM AİS mobil uygulamasından kimlik numaraları ve şifreleriyle yapabilecek.

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BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2026 KPSS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN, BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM, 1-13 Temmuz tarihlerinde başvuru yapamayan adaylar için 22-23 Temmuz tarihleri arasında geç başvuru günleri düzenleyecek. Bu kapsamda adaylar bu tarihlerde başvurularını yapabilecek. Başvuru ücreti ise normal ücrete göre yüzde 50 zamlı olarak ödenmek zorunda olacak.

2026 KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2026 KPSS, 6 Eylül 2026’da alan bilgisi ilk gün, 12 Eylül 2026’da alan bilgisi ikinci günü ise 13 Eylül’de düzenlenecek.

2026 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, KPSS lisans sonuçlarının 7 Ekim’de açıklanacağını duyurdu.

2026 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS ön lisans başvuruları 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Ayrıca bu tarihlerde başvuru yapamayan adaylar için 19-20 Ağustos tarihlerinde geç başvuru işlemleri alınacak.

2026 KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

ÖSYM, 2026 KPSS ön lisansın 4 Ekim tarihinde gerçekleştirileceğini ve sonuçların 30 Ekim’de kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

2026 KPSS ORTAÖĞRETIM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Öte yandan, lise mezunları da KPSS’ye girerek kamuda memur olmayı hedeflerken, KPSS ortaöğretim başvurularının da 27 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde yapılacağı öğrenildi. Bu tarihlerde başvuru yapamayan adaylar 15-16 Eylül tarihlerinde geç başvurularını yapabilecek.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM, 2026 KPSS ortaöğretim sınavının 25 Ekim’de düzenleneceğini ve sonuçların 19 Kasım’da açıklanacağını duyurdu.