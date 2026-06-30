HaberX
Anasayfa/Eğitim/2026 KPSS başvuruları başlıyor

2026 KPSS başvuruları başlıyor

ÖSYM, kamuda memur olmayı hedefleyen milyonlarca aday için yaptığı duyuruda 2026 KPSS lisans başvurularının 1 Temmuz’da başlayacağını duyurdu.

Oluşturan
Eklenme 30.06.2026 - 13:53
Güncellenme 30.06.2026 - 13:58
Haberi PAYLAŞ

Memur olmayı hedefleyen yüz binlerce lisans mezunu aday KPSS başvurularının başlamasını beklerken geri sayım başladı. ÖSYM, milyonlarca adayın beklediği 2026 KPSS lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi) başvurularının 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacağını açıkladı.

2026 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Buna göre 2026 KPSS başvuruları 1 Temmuz’da başlayacak ve 13 Temmuz’a kadar devam edecek.

2026 KPSS BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

KPSS’ye başvurmak isteyen adaylar başvurularını ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi’nden (AİS) veya ÖSYM AİS mobil uygulamasından kimlik numaraları ve şifreleriyle yapabilecek.

Haber Devam Ediyor
YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu
Eğitim
YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu
Milyonlarca üniversite adayının girdiği 2026 YKS sürecinin ardından tüm gözler ÖSYM duyurularına çevrilirken, YKS sonuçlarının da ne zaman açıklanacağı belli oldu.
2. Dönem Ara Tatil Takvimi Açıklandı: Tarihler Netleşti
Eğitim
2. Dönem Ara Tatil Takvimi Açıklandı: Tarihler Netleşti
Milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği ikinci dönem ara tatil takvimi belli oldu. Ara tatil kaldırıldı mı, hangi tarihler arasında yapılacak, Ramazan Bayramı ile çakışıyor mu? İşte MEB’in açıkladığı resmi takvim…

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2026 KPSS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN, BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM, 1-13 Temmuz tarihlerinde başvuru yapamayan adaylar için 22-23 Temmuz tarihleri arasında geç başvuru günleri düzenleyecek. Bu kapsamda adaylar bu tarihlerde başvurularını yapabilecek. Başvuru ücreti ise normal ücrete göre yüzde 50 zamlı olarak ödenmek zorunda olacak.

2026 KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2026 KPSS, 6 Eylül 2026’da alan bilgisi ilk gün, 12 Eylül 2026’da alan bilgisi ikinci günü ise 13 Eylül’de düzenlenecek.

2026 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, KPSS lisans sonuçlarının 7 Ekim’de açıklanacağını duyurdu.

2026 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS ön lisans başvuruları 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Ayrıca bu tarihlerde başvuru yapamayan adaylar için 19-20 Ağustos tarihlerinde geç başvuru işlemleri alınacak.

2026 KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

ÖSYM, 2026 KPSS ön lisansın 4 Ekim tarihinde gerçekleştirileceğini ve sonuçların 30 Ekim’de kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

2026 KPSS ORTAÖĞRETIM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Öte yandan, lise mezunları da KPSS’ye girerek kamuda memur olmayı hedeflerken, KPSS ortaöğretim başvurularının da 27 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde yapılacağı öğrenildi. Bu tarihlerde başvuru yapamayan adaylar 15-16 Eylül tarihlerinde geç başvurularını yapabilecek.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM, 2026 KPSS ortaöğretim sınavının 25 Ekim’de düzenleneceğini ve sonuçların 19 Kasım’da açıklanacağını duyurdu.

İlginizi Çekebilir

Son Dakika

YKS’de bir soru iptal edildi

21 saat önce
Eğitim

YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu

4 gün önce
Eğitim

ÖSYM, YKS’deki 2 soruyu iptal edebilir

5 gün önce
Eğitim

Öğretmenler yaz tatilinde maaş alıyor mu?

5 gün önce
Karne
Eğitim

Eğitim öğretimde yeni dönem 2026-2027 okul takvimi belirlendi

6 gün önce
AGS
Eğitim

Akademi Giriş Sınavı (AGS) ertelendi mi? İşte ÖSYM 2026 MEB ÖABT sınav tarihleri

6 gün önce