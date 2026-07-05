DOA makinelerinin 5 günde dağıttığı para belli oldu

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan depozito yönetim sistemine ilişkin güncel verileri açıkladı. Bakan Kurum, vatandaşların Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) projesine yoğun ilgi gösterdiğine dikkat çekti.

DOA UYGULAMASINA KAÇ KİŞİ KAYDOLDU?

Kurum, sisteme kaydolan toplam kullanıcı sayısının 1 milyon 385 bini geçtiğini duyurdu. Bu kapsamda ilk 5 günlük süreçte 7 milyon 621 bini aşkın içecek ambalajının DOA makinelerine iade edildiğinin altını çizen Bakan Kurum, söz konusu uygulamanın ülke ekonomisine de olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

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EKONOMİYE NE KADAR KAZANÇ SAĞLAYACAK?

Halk TV’nin haberine göre Bakan Kurum, 5 günde DOA makinelerine iade edilen ambalajlar vasıtasıyla vatandaşlara ödenen tutarı da açıkladı. Kurum şunları söyledi:

“Sadece 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj topladık. İnşallah bu sistem tümüyle oturduğu zaman bu sayıyı yıllık 25 milyar ambalajı bulacak. Ekonomimize yıllık 30 milyar lira tutarında kazanç sağlayacağız.

DOA UYGULAMASIYLA NE KADAR PARA DAĞITILDI?

1 Temmuz itibarıyla başlayan uygulama kapsamında 7,6 milyondan aşkın ambalaj DOA makinelerine iade edildi ve bu kapsamda 7 milyondan fazla para vatandaşlara dağıtıldı.”

DOA UYGULAMASINDA NE KADAR PARA VERİLİYOR?

Her ambalaj için 1 lira kazanç sağlandığını duyuran Bakan Kurum, vatandaşları evlerinde bulunan plastik şişeleri bu makinelere iade etmeye ve karşılığında gelir elde etmeye davet etti.

DOA MAKİNELERİ NERELERDE VAR?

DOA uygulamasıyla pet şişelerini iade ederek gelir elde etmek isteyen vatandaşlar, DOA makinelerinin nerede olduğunu merak ediyor. Bu kapsamda DOA İade Noktaları, DOA’nın resmi internet sitesi olan https://doa.gov.tr/ de yer alan depozito iade noktalarından görülebiliyor.

DOA İADE NOKTALARI İÇİN TIKLAYINIZ