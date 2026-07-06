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7-8 Temmuz Ankara’da hangi yollar kapalı? İşte açık ve kapalı yollar listesi

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak Ankara'da hangi yollar kapalı, hangileri açık? İşte tam liste!

Ankara'da kapalı yollar
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Eklenme 06.07.2026 - 21:45
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Ankara’da 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için hazırlıklar tamamlandı. Dünya liderlerinin ağırlanacağı başkentte güvenlik önlemleri kapsamında çok sayıda ana arter, bulvar ve sokak araç trafiğine kapatıldı. 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde bu yolların kullanılması engellenecek. Herhangi bir problem yaşanmaması adına bu yollar yerine belirlenen alternatif güzergahların kullanılması gerekiyor. Beştepe, Çankaya ve Yenimahalle başta olmak üzere kapatılan yolları ve açık olacak alternatifler listelendi. .

İşte 7-8 Temmuz Ankara’da kapatılan yollar

Zirvenin ana merkezi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak. Bu nedenle külliye ve çevresindeki yollar, 7 Temmuz Salı günü saat 07.00’den başlayarak 8 Temmuz Çarşamba günü saat 23.59’a kadar tamamen araç trafiğine kapatılacak.

Trafiğe kapatılan ana arterler şöyle;

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  • Cumhurbaşkanlığı Bulvarı ve Cumhurbaşkanlığı Caddesi
  • Alparslan Türkeş Caddesi ve Beştepe Caddesi
  • Söğütözü Caddesi ve Bahriye Üçok Caddesi
  • Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi (İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasında kalan kısım)
  • Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arası)
  • Sakıp Sabancı Bulvarı (Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasında kalan bölüm)

Yenimahalle ilçesinde kapatılan yollar

  • Mehmet Akif Ersoy Mahallesi: 350. Sokak ve 286. Sokak.
  • Çamlıca Mahallesi: 147. Sokak ve 145. Sokak.
  • Macun Mahallesi: 171, 172 ve 173. Caddeler.
  • Beştepe Mahallesi: Yaşam Caddesi, Adalet Sokak, 1, 3, 4, 5 ve Nergiz Sokak.
  • Anadolu Bulvarı üzerinde yer alan Selçuk Ecza Deposu giriş kapısı tarafındaki bağlantı yolu.

Çankaya ilçesinde kapatılan yollar

  • Yıldızevler Mahallesi: Kişinev Caddesi, Jose Marti Caddesi, 720 ve 721. Sokaklar.
  • Kavaklıdere Mahallesi: Tahran Caddesi, Arjantin Caddesi, İran Caddesi, Polonya Caddesi, Billur Sokak, Bülten Sokak, Güniz Sokak, Boğaz Sokak, Gülözü Sokak ve Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak.
  • Kızılırmak Mahallesi: Ufuk Üniversitesi Caddesi, 1443 ve 1452. Sokaklar.
  • Oğuzlar Mahallesi: 1377, 1380 ve 1381. Sokaklar.
  • Söğütözü Mahallesi: 2168, 2169 ve 2170. Sokaklar.
  • Üniversiteler Mahallesi: İhtiyaç duyulması halinde Bilkent Kampüsü içindeki tüm yollar ile İhsan Doğramacı Bulvarı, 1600 ve 1613. Caddeler.
  • Atatürk Bulvarı’nın John F. Kennedy Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan şeridi.

Konvoy sırasında kapatılan yollar

Aşağıdaki listede ise sadece konvoy öncesi ve sırasında yollar kapatılacak. Konvoy geçişi yapıldıktan sonra ise yollar açılacak. Bu yerler ise şöyle;

Ankara Çevre Yolu (Mamak Ortaköy ile Yenimahalle Yuvaköy arası), Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Ankara Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Cinnah Caddesi, Çankaya Caddesi, Simon Bolivar Caddesi, Rabindranath Tagore Caddesi, John F. Kennedy Caddesi, 2453. Sokak, Atatürk Bulvarı (Sıhhiye Köprüsü – Çankaya Caddesi arası), Mevlana Bulvarı (Kepekli Kavşak – Akköprü arası), Dumlupınar Bulvarı (İsmet İnönü Bulvarı – 1596. Cadde arası) ve 1071 Malazgirt Bulvarı.

Vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması adına resmi trafik akış haritası erişime açıldı. harita.iletisim.gov.tr internet adresi üzerinden güzergahınıza göre yolları görüntüleyebilirsiniz.

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