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26 Eylül 2026 reyting sonuçları: İşte en çok izlenen yapımlar

26 Eylül 2026 tarihli reyting sonuçları açıklanırken, dün akşam televizyonlarda en çok izlenen yapımlar ise belli oldu. Bu kapsamda Total, AB ve ABC1 reyting sıralamasındaki birinci yapımlar merak konusu oldu.

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Eklenme 27.09.2026 - 15:32
Güncellenme 27.09.2026 - 15:35

Dün akşam yine televizyonlarda birbirinden farklı yapımlar izleyicilerin karşısına çıkarken, reyting sonuçları ise belli oldu.

26 Eylül 2026 Cumartesi günü (dün) televizyondaki programların reyting sıralaması açıklanırken; Kanal D, TRT 1 ve TV8 gibi kanallarda yayınlanan yapımlar reyting yarışına girdi.

3 YAPIM ARASINDA KIYASIYA YARIŞ

Bu kapsamda Güller ve Günahlar ile Gönül Dağı dizilerinin yanı sıra, reyting rekorları kıran yarışma programı MasterChef Türkiye’nin birincilik yarışına girdiği gecede Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki en çok izlenen programlar açıklandı.

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26 EYLÜL 2026 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Total reyting kategorisinde Kanal D’de yayınlanan Güller ve Günahlar dizisi en çok izlenen yapım olurken, bu diziyi ise TRT 1’de yayınlanan Gönül Dağı takip etti. Üçüncü sırada ise Güller ve Günahlar’ın özeti yer aldı.

26 EYLÜL 2026 AB REYTİNG SONUÇLARI

Ayrıca AB grubunda MasterChef Türkiye zirvede yer alırken; Güller ve Günahlar dizisi ikinci, Gönül Dağı dizisi ise üçüncü sırada yer aldı.

26 EYLÜL 2026 ABC1 REYTİNG SONUÇLARI

Öte yandan, ABC1 kategorisinde ise Güller ve Günahlar dizisi yeniden zirvedeki yerini alırken, MasterChef Türkiye ikinci sırada ve Gönül Dağı ise üçüncü sırada kendine yer buldu.

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