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Akaryakıtta eşel mobil dönemi sona eriyor! 12,48 TL zam gelebilir!

Akaryakıtta zamların ÖTV üzerinden dengelenmesine imkân veren eşel mobil sisteminin 1 Ekim tarihinden itibaren sona ereceği ve bu kapsamda akaryakıta toplam 12,48 lira zam gelebileceği belirtildi.

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Eklenme 27.09.2026 - 13:37
Güncellenme 27.09.2026 - 13:40

Akaryakıtta zamların ÖTV üzerinden dengelenmesine olanak veren eşel mobil sisteminin 1 Ekim 2026 tarihinden itibaren kaldırılacağı öğrenildi.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEĞERLENDİRİLMİŞTİ

Resmî Gazete’nin temmuz ayındaki mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı kapsamında benzin, motorin, LPG, otogaz ve tüp gaz gibi ürünlerde uygulanan eşel mobil sisteminin işleyişi mercek altına alınmıştı.

YÜZDE 25’İ KADAR ÖTV İNDİRİMİ UYGULANMIŞTI

Yurt içi rafineri fiyatlarında zam olması durumunda 1 Ağustos-30 Eylül döneminde yüzde 25’i kadar ÖTV indirimi uygulanmasına karar verilirken, rafineri fiyatlarında indirim gelmesi durumunda ise indirimin tamamı kadar ÖTV’nin arttırılacağı ifade edilmişti.

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1 EKİM’DE SONA ERİYOR

Bu kapsamda, eşel mobil sisteminin 1 Ekim tarihinde yürürlükten kaldırılacağı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, mevcut durumda benzinin litresinden alınan ÖTV tutarının 4,43 lira seviyesindeyken, eşel mobil sisteminin kaldırılmasıyla beraber bu tutarın yasal sınır olan 14,83 liraya çıkacağı belirtildi.

12,40 TL ZAM GELEBİLİR

Bigpara’nın haberine göre, ÖTV farkından kaynaklanan 11,40 lira tutarındaki zamma yüzde 20 oranında KDV payının ilave edildiği bir durumda benzinin pompaya yansıyacak toplam zam tutarının 12,48 lirayı bulacağı düşünülüyor.

Uzmanlara göre, benzindeki 12,48 lira tutarındaki zam aylara yayılabilir veya mevcut tutar tek seferde pompaya yansıtılabilir.

NE OLMUŞTU?

Özellikle ABD ve İran arasındaki askeri gerilimin tırmanması nedeniyle mart ayında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye girmiş ve böylece akaryakıt fiyatlarında jeopolitik gelişmelerden kaynaklı zammın engellenmesi amaçlanmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya yönelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini kısıtlamak için kamu maliyesi olarak dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir gelişmeye imza attık. Geçici olduğunu değerlendirdiğimiz petrol fiyat şokunun etkisini minimum seviyeye indirmek amacıyla eşel mobil sistemini geçici olarak hayata geçiriyoruz.

Akaryakıttaki zamların yüzde 75’e kadar olan bölümünü vergilerden karşılıyoruz. Mali disiplinden taviz vermeden dezenflasyonu desteklemeyi sürdüreceğiz.”

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