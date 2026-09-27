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Güncellenmiş elektrikli Renault Megane 500 kilometre menzille Türkiye’ye geliyor

Güncellenmiş Renault Megane E-Tech'in önümüzdeki aylarda Türkiye'de satışa sunulması beklenirken, yeni modelin Avrupa fiyatı belli oldu.

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Eklenme 27.09.2026 - 16:28

Renault elektrikli Megane E-Tech’e önemli bir güncelleme gelirken, modelin yılın son üç aylık sürecinde Türkiye’de yollara çıkmasının beklendiği açıklandı.

HIZLI ŞARJ PERFORMANSI YÜZDE 25 ARTIRILDI

Yenilenmiş Megane E-Tech’te 67 kWh kapasiteli yeni LFP batarya yer alırken, WLTP ölçülerine göre araç tek şarjda 501 kilometreye kadar menzil imkânı sağlıyor.

Yenilenmiş araçta hızlı şarj performansının yüzde 25 oranında arttırıldığı belirtilirken, 24 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaştığı ifade edildi.

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TAMPON YENİLENDİ

Aracının ön bölümünde önemli değişiklikler yapılırken, elmas desenli gündüz farları, yenilenen tampon ve farklı konuma taşınan aracın logosu Megane E-Tech’in yeni tasarımını oluşturuyor.

GEMİNİ YAPAY ZEKÂ ENTEGRE EDİLECEK

Megane E-Tech’in iç tasarımında 12,3 inç dijital gösterge paneline 12 inç dikey multimedya ekranı eşlik ederken, OpenR link sisteminde ilerleyen süreçte Google’ın Gemini yapay zekâ asistanının entegre edileceği düşünülüyor.

Model ailesi Techno ve Esprit Alpine olmak üzere iki donanım seviyesine düşürülürken, üst pakette 20 inç jantlar, masaj özellikli elektrikli koltuklar ve Harman Kardon ses sistemi gibi donanımların yer aldığı belirtildi.

AVRUPA FİYATI AÇIKLANDI

Öte yandan, aracın Techno versiyonunun 34 bin 990 Euro’dan Esprit Alpine versiyonunun ise 37 bin 990 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı öğrenilirken, Türkiye fiyatının ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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