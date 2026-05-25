Visa ve Mastercard Piyasadan Çekilme Kararı Aldı!

Global ödeme devleri Visa ve Mastercard’ın Rusya’dan tamamen çekileceği öğrenilirken, Central Bank of Russia Ulusal Ödeme Sistemi Departmanı Direktörü Alla Bakina, iki şirketin kartlarının Rusya ödeme piyasasındaki payının yüzde 16-17 seviyesinin altına düştüğünü açıkladı.

Bakina, Moskova’da konuya ilişkin yaptığı açıklamada Rusya’daki ödeme piyasasına dair değerlendirmelerde bulundu. İki ödeme şirketinin 2022 yılı öncesinde ülkedeki pazarın hâkimi olduğunu belirten Bakina, “Visa ve Mastercard 2022 yılında Rusya’dan çekildi. Bu süreçte şirketlerin piyasadaki payı düşmeye başladı ve bugün bu oran yüzde 17’nin altına kadar geriledi.” dedi.

NAKİTSİZ ÖDEME ORANI YÜZDE 90’I AŞABİLİR

Bakina, iki şirketin geçmişte ülkede sağladıkları işlevi artık yerine getiremediklerini vurgulayarak, “Visa ve Mastercard’ın elbette piyasamızdan çıkması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca Rus ödeme sisteminin dayanıklılığını korumayı sürdürdüğünü belirtti.

Bu kapsamda nakitsiz ödemelerin payının da istikrarlı şekilde arttığını ifade eden Bakina, ülkede nakitsiz ödeme oranının bu yılın sonuna kadar yüzde 90’ı aşmasını beklediklerini söyledi.

Russo-Ukrainian War’nın başlamasının ardından 2022 yılının mart ayında Rusya’daki faaliyetlerini sona erdiren Visa ve Mastercard, Rus bankaları tarafından çıkarılan Visa ve Mastercard kartlarının yurt dışında kullanımını, yurt dışındaki kartların ise Rusya’daki kullanımını durdurduklarını açıklamıştı.