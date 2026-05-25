Kurban Bayramı’nda Çalışan İşçilerin Mesai Ücretleri Belli Oldu

Kurban Bayramı yaklaşırken resmi tatil sürecinde görev yapacak çalışanların alacağı mesai ücretleri ve yasal haklar yeniden gündeme geldi. İş Kanunu kapsamında ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma şartları ile fazla mesai hesaplamalarına ilişkin detaylar paylaşıldı.

Uzmanlara göre işçinin resmi tatilde çalıştırılabilmesi için iş sözleşmesinde açık hüküm bulunması veya çalışanın onay vermesi gerekiyor. Onay olmadan bayram mesaisi yaptırılması ise mevzuata aykırı kabul ediliyor.

Bayramda Çalışmak Zorunlu Mu?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 44. maddesi kapsamında ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma şartları iş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmesiyle belirleniyor. Sözleşmede ilgili hüküm yer almıyorsa işverenin çalışandan ayrıca onay alması gerekiyor.

Bu nedenle işçi, sözleşmesinde bayram çalışmasına ilişkin bir madde bulunmaması halinde resmi tatilde çalışmayı kabul etmeyebiliyor. Yalnızca bu gerekçeyle iş akdinin feshedilmesi veya devamsızlık işlemi uygulanması mümkün olmuyor.

Bayram Mesaisi Ücreti Nasıl Hesaplanıyor?

İş Kanunu’nun 47. maddesine göre resmi tatilde çalışmayan işçiye günlük ücreti tam olarak ödeniyor. Tatilde çalışılması halinde ise çalışan, günlük ücretine ek olarak bir günlük daha ücret alma hakkı kazanıyor.

2026 yılı için açıklanan 33 bin 30 liralık brüt asgari ücret dikkate alındığında günlük brüt ücret yaklaşık 1.101 lira seviyesinde hesaplanıyor.

Kurban Bayramı boyunca çalışan bir işçinin alacağı ek ücret ise çalışılan gün sayısı ve tatilin hafta sonuna denk gelip gelmemesine göre değişiyor.

4 Günlük Bayram Mesaisi Hesaplama Tablosu

Çalışma Türü Hesaplama Tutar (TL) Günlük brüt ücret 33.030 / 30 1.101 Bayramda günlük çalışma ücreti 1.101 x 2 2.202 İlk 3 gün toplam 2.202 x 3 6.606 Cumartesiye denk gelen gün 1.101 x 2,5 2.752,50 4 günlük toplam brüt mesai Toplam 9.358,50

İşyerinde cumartesi gününün tatil kabul edilmesi halinde bayramın hafta sonuna denk gelen günü için ödeme 2,5 yevmiye üzerinden hesaplanabiliyor.

Arife Günü Çalışan İşçinin Hakları

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında arife günleri saat 13.00 itibarıyla yarım gün resmi tatil sayılıyor.

Bu kapsamda çalışan işçi, günün ilk yarısı için normal ücretini almaya devam ediyor. Saat 13.00 sonrasında çalışmaya devam edilmesi halinde ise yarım günlük ek ücret hakkı doğuyor.

Arife Günü Örnek Hesaplama

Günlük Ücret Çalışma Süresi Ödenecek Tutar 2.000 TL Saat 13.00’e kadar 2.000 TL 2.000 TL 13.00 sonrası çalışma dahil 3.000 TL

Bayram Mesaisi Yerine İzin Kullanılabilir Mi?

İş hukuku uygulamalarına göre resmi tatil çalışmasının karşılığında ücret yerine serbest zaman veya idari izin verilmesi uygun kabul edilmiyor. Bayram mesaisinin ücret olarak ödenmesi gerekiyor.

Çalışanın onayı bulunsa dahi resmi tatil ücretinin izinle değiştirilmesinin yargı kararlarında geçerli görülmüyor.

Bayram Mesaisi Ödenmezse İşçi Ne Yapabilir?

Bayram çalışmasına ilişkin ücretlerin ödenmemesi halinde çalışan, haklı nedenle fesih hakkını kullanabiliyor. İşçinin gerekli çalışma süresini doldurmuş olması halinde kıdem tazminatı talep etme hakkı da doğuyor.

Haklı nedenle fesih durumunda işverenin ihbar tazminatı talep etme hakkı bulunmuyor. Ödeme yapılmaması halinde işçinin noter aracılığıyla ihtarname göndermesinin hukuki süreç açısından önem taşıyor.

Geriye Dönük Mesai Alacaklarında Süre Sınırı

İşçi alacaklarında zaman aşımı süresi 5 yıl olarak uygulanıyor. Çalışanlar bu süre içinde resmi tatil ve fazla mesai alacaklarını talep edebiliyor.

Ödeme konusunda anlaşma sağlanamaması halinde arabuluculuk ve iş mahkemesi süreçleri devreye giriyor.

Bayram Mesaisi Hakları Özet Tablosu