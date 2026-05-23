Anasayfa/Gündem/7 İlde Operasyon CHP Operasyonu

7 İlde Operasyon CHP Operasyonu

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin soruşturmada 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.

Eklenme 23.05.2026 - 08:51
Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma, kurultay sürecinde delegelerin oy tercihine müdahale edildiği iddiaları üzerine sürdürülüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda Mali Suçlarla Mücadele ekipleri görev aldı.

Edinilen bilgilere göre İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya’da belirlenen adreslerde arama yapıldı. Operasyon kapsamında bazı dijital materyal ve belgelere de el konuldu.

Soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiği öğrenildi.

