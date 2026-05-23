Hafta Sonu Altın Fiyatları Açıklandı: Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Altın piyasasında haftanın kapanışıyla birlikte güncel alış ve satış fiyatları netleşti. Son günlerde yaşanan fiyat hareketliliği nedeniyle yatırımcılar ve vatandaşlar, özellikle gram altın ve çeyrek altın rakamlarını yakından takip ediyor. 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü itibarıyla iç piyasada altın türlerine göre yeni fiyat listesi yayımlandı.

Açıklanan verilere göre gram altın 6 bin 630 lira seviyesinde işlem gördü. Çeyrek altın ise 10 bin 800 lira bandında satış fiyatıyla dikkat çekti.

23 Mayıs 2026 Güncel Altın Fiyatları

Altın Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı Gram Altın 6.630,00 TL 6.630,84 TL Çeyrek Altın 10.609,64 TL 10.853,98 TL Yarım Altın 21.152,97 TL 21.707,96 TL Tam Altın 43.008,00 TL 43.396,00 TL Cumhuriyet Altını 44.038,00 TL 44.704,00 TL Ata Altın 43.764,76 TL 44.876,40 TL Ons Altın 4.508,81 Dolar 4.509,38 Dolar

Ons Altın 4 Bin 500 Dolar Seviyesinde

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 4 bin 509 dolar seviyelerinde işlem gördü. Küresel ekonomik gelişmeler ve piyasalardaki dalgalanmalar, altın fiyatları üzerindeki etkisini sürdürdü.

İç piyasada ise gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları hafta sonunda en çok takip edilen ekonomi verileri arasında yer aldı.