HaberX
TRY USD
DOLAR
45,7333 +%0.33
TRY EUR
EURO
52,9857 -%-0.22
STERLİN
61,5059 +%0.93
BİTCOİN
₺3.508.683 +%1.44
ETHEREUM
₺96.801,00 +%2.23
ALTIN
6.630,00₺ -%-0.42
Anasayfa/Ekonomi/Hafta Sonu Altın Fiyatları Açıklandı: Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Hafta Sonu Altın Fiyatları Açıklandı: Gram Altın Ne Kadar Oldu?

23 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları açıklandı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını ve ons altın alış-satış rakamları haberimizde.

Oluşturan
Eklenme 23.05.2026 - 09:28
Haberi PAYLAŞ
Takip Et Google News

Altın piyasasında haftanın kapanışıyla birlikte güncel alış ve satış fiyatları netleşti. Son günlerde yaşanan fiyat hareketliliği nedeniyle yatırımcılar ve vatandaşlar, özellikle gram altın ve çeyrek altın rakamlarını yakından takip ediyor. 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü itibarıyla iç piyasada altın türlerine göre yeni fiyat listesi yayımlandı.

Açıklanan verilere göre gram altın 6 bin 630 lira seviyesinde işlem gördü. Çeyrek altın ise 10 bin 800 lira bandında satış fiyatıyla dikkat çekti.

23 Mayıs 2026 Güncel Altın Fiyatları

Altın Türü Alış Fiyatı Satış Fiyatı
Gram Altın 6.630,00 TL 6.630,84 TL
Çeyrek Altın 10.609,64 TL 10.853,98 TL
Yarım Altın 21.152,97 TL 21.707,96 TL
Tam Altın 43.008,00 TL 43.396,00 TL
Cumhuriyet Altını 44.038,00 TL 44.704,00 TL
Ata Altın 43.764,76 TL 44.876,40 TL
Ons Altın 4.508,81 Dolar 4.509,38 Dolar

Ons Altın 4 Bin 500 Dolar Seviyesinde

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı 4 bin 509 dolar seviyelerinde işlem gördü. Küresel ekonomik gelişmeler ve piyasalardaki dalgalanmalar, altın fiyatları üzerindeki etkisini sürdürdü.

İç piyasada ise gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları hafta sonunda en çok takip edilen ekonomi verileri arasında yer aldı.

Haberi Paylaş: Facebook Telegram

İlginizi Çekebilir

Ekonomi

Çaya Yüzde 15 Zam Geldi!

18 saat önce
Ekonomi

Merkez Bankası Duyurdu: Kredilerde Büyüme Limiti Düşürüldü!

20 saat önce
Ekonomi

Mutlak Butlan Kararı Sonrası Döviz Kurları Yükseldi

2 gün önce
Ekonomi

Gram Altın Kaç TL Oldu? İşte 22 Mayıs 2026 Güncel Altın Fiyatları

2 gün önce
Ekonomi

Paralar Yarın Hesaplara Yatacak!

3 gün önce
Ekonomi

Araç Sahiplerini Sevindiren Haber! Motorine Gece Yarısı İndirimi Uygulanacak

3 gün önce