Gürsel Tekin: CHP 7 Ay Sonra Kurultaya Gidecek”

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin 21 Mayıs tarihinde CHP hakkında verdiği “mutlak butlan” kararının ardından Özgür Özel’in genel başkanlığı düşerken, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı oldu. Yaklaşık 2,5 yıl aranın ardından yeniden partinin başına geçen Kılıçdaroğlu’na, ülke genelindeki CHP’lilerden büyük tepki geldi.

Kılıçdaroğlu, dün Özgür Özel ile yaptığı telefon görüşmesinde partiyi en kısa sürede kurultaya götüreceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından CHP’liler başta olmak üzere milyonlarca kişi, kurultayın ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden Gürsel Tekin ise kurultay tarihine ilişkin açıklamada bulundu. Buna göre Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’yi 7 ay sonra seçimli genel kurula götürecek.

“TAVİZ YOK”

Özgür Özel ise daha önce yaptığı açıklamada, genel başkanlık görevini Kemal Kılıçdaroğlu’na teslim etmeyeceklerini ve bu konuda arkadaşlarıyla birlikte direneceklerini söylemişti. Özel, “Tavizimiz yoktur, biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisini aradığını ancak geri dönüş yapmadığını belirterek, “Dönsem de konuşulacak bir şey yoktu” demişti. Dün yaptığı açıklamada ise Kılıçdaroğlu’nu aradığını fakat telefonunun kapalı olması nedeniyle görüşemediklerini ifade etti.

7 AY SONRA KURULTAY YAPILACAK

Daha sonra Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Özgür Özel, partinin kurultaya götürülmesini istediklerini, kurultayda seçilecek kişinin genel başkan olması gerektiğini ve bu konuda taviz vermeyeceklerini söyledi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Gürsel Tekin ise, “Kaos yok, İstanbul’da kurultay yapılacak” ifadelerini kullanarak, partinin 7 ay sonra seçimli genel kurultaya gideceğini açıkladı.