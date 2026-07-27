Ahbap Derneği’ne kayyum atandı! İşte atanan 3 kayyumun isimleri

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İstanbul’da yürütülen soruşturma doğrultusunda Ahbap Derneği’nin yönetimi resmi kararla kayyum heyetine devredildi. Atanan 3 kayyum ismi de açıklanırken mal varlıklara yönelik nasıl bir kararın verileceği merak ediliyor.

Ahbap Derneği’nin taşınmaz ve banka hesaplarına tedbir geldi

Ahbap Derneği hakkında yürütülen adli süreçte sıcak bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması kapsamında, sivil toplum kuruluşunun tüm idari ve finansal yetkileri mahkeme kararıyla yönetim kayyumuna aktarıldı.

Alınan bu karar doğrultusunda kurum bünyesindeki tüm maddi varlıkların kontrolü tamamen atanan kurulun sorumluluğuna geçti. İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen hüküm doğrultusunda, derneğin mülkiyetinde bulunan gayrimenkuller, motorlu taşıtlar, banka hesaplarında yer alan nakitler ve diğer tüm ekonomik değerlerin idaresi 3 kişilik heyete teslim edildi. Kayyum heyetinde yer alan 3 isim ise şöyle;

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Avukat Rıdvan Can

Avukat Mustafa Göktuğ Kaya

Prof. Dr. Ahmet Kasım Han

Son dakika gelişmesinde dikkat çeken en önemli detaylardan birisi ise “kuruluşa yönelik resmi fesih prosedürünün” fiilen başlatıldığının açıklanması oldu.