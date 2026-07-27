Mesut Can Tomay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Neden gözaltına alındı?

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Mesut Can Tomay , sosyal medyada tanınan bir fenomen ve oyuncu olarak yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

, sosyal medyada tanınan bir fenomen ve oyuncu olarak yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Tomay, teslim aldığı çantadaki uyuşturucu maddeyi saklamak amacıyla doğal gaz sayaç dolabına bıraktı ve site görevlilerinin durumu polise bildirmesi üzerine gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde, son dönemdeki uyuşturucu operasyonlarından korktuğu için bu eylemi gerçekleştirdiğini belirten Tomay, pişman olduğunu ifade etti.

Sosyal medyada Ali Biçim ile beraber çektiği eğlence videolarıyla tanınan fenomen ve oyuncu Mesut Can Tomay’ında aralarında bulunduğu üç isim, halihazırda yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Tomay’ın emniyetteki işlemlerinin tamamlanması sonrasında Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildiği belirtildi.

Mesut Can Tomay neden gözaltına alındı?

İddialara göre Mesut Can Tomay, teslim aldığı çanta içerisindeki 9,50 gram civarındaki uyuşturucu maddeyi, aynı binada bulunan doğal gaz sayaç dolabına bıraktı. Şüpheli çantayı fark eden site görevlileri, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası ekipler, Şişli’deki rezidansa operasyon düzenleyerek Tomay’ı gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu öne sürülen iki şüpheli daha emniyete götürüldü.

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‘’Operasyondan çekindiğim için yaptım’’

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tomay, savcılıktaki ifadesinde uyuşturucu maddeyi kendisinin sipariş ettiğini belirterek, son dönemde gündeme gelen uyuşturucu operasyonlarından çekindiğinden dolayı böyle bir eylemde bulunduğu söyledi. Yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu belirten Tomay, Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Mesut Can Tomay kimdir?

Sosyal medya fenomeni Mesut Can Tomay, 2 Haziran 1999 tarihinde doğdu. Televizyon programları ve sosyal medya platformlarında ürettiği içeriklerle tanınan Tomay, kariyeri boyunca pek çok dizi ve sinema projesinde rol aldı.

Son yıllarda özellikle meslektaşı Ali Biçim ile hazırladığı dijital içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Mesut Can Tomay, uyuşturucu operasyon kapsamında gözaltına alınması sebebiyle gündeme geldi. Ali Biçim’den arkadaşının gözaltına alınmasında dair henüz bir paylaşım veya açıklama gelmedi.