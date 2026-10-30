Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown’un cezası açıklandı

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Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe’yi ağırlamış ve sarı-kırmızılı takım ezeli rakibini 2-1 mağlup etmişti. 26 Ekim’de oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğünün çalmasıyla sahada gerginlik yaşanmış, futbolcular arasında sözlü ve fiziksel saldırılar meydana gelmişti.

İKİ FUTBOLCUNUN CEZASI BELLİ OLDU

Olayların ardından kırmızı kart gören Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı ile sarı-lacivertli takımın İngiliz sol beki Archie Brown’un cezaları belli oldu. Her iki oyuncunun dosyası ilk aşamada Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesinde yer alan saldırı gerekçesiyle sevk edildi. Ancak yaşanan olaylar, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Futbol Disiplin Talimatı’nın 45. maddesinde yer alan kavga eylemi kapsamında karara bağlandı.

BARDAKCI’YA 2 MAÇ, BROWN’A 3 MAÇ CEZA

Kurul, takdiri indirim maddesi olan 12. maddeyi de uygulayarak Abdülkerim Bardakcı’ya 2 resmi karşılaşmadan men ve 67 bin TL para cezası verirken Fenerbahçeli Archie Brown’a kavga eylemi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 100 bin TL para cezası verdi.

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SAHA KENARINDAKİ OLAYLAR İÇİN VERİLEN CEZALAR AÇIKLANDI

Öte yandan saha kenarındaki tartışmada görevlilere verilen cezalar da raporda yer aldı. Galatasaray antrenörü Serhat Doğan’a akredite olmadığı bölgelerde bulunması nedeniyle 50 bin TL para cezası verildi.

Aynı zamanda Fenerbahçeli futbolcuya sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti cezası uygulandı. Sarı-lacivertli kulüp görevlisi Ahmet Aytar’a ise akreditasyon talimatına aykırı hareketi nedeniyle 50 bin TL para cezası verildi.

GALATASARAY’A TOPLAM 2 MİLYON 120 BİN TL CEZA

Öte yandan PFDK, sarı-lacivertli kulübe toplam 2 milyon 120 bin TL’lik rekor para cezası verdi. Galatasaray tribünlerinde sezon içinde iç sahada ikinci kez çirkin ve kötü tezahüratta bulunulması nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe 500 bin TL para cezası uygulandı. Ayrıca RAMS Park’ta belirlenen tribün bloklarındaki seyircilerin elektronik biletleri bir sonraki iç saha maçı için bloke edilirken müsabakada yaşanan saha içi olayları gerekçesiyle Galatasaray’a 560 bin TL ceza verildi.

PFDK, maç öncesi seremoniye çıkarılan refakatçi çocuk sayısının hakem ve futbolcu sayısından fazla olması nedeniyle talimatlara aykırılık gerekçesiyle 500 bin TL ek para cezası uyguladı.

Disiplin raporunda öne çıkan maddelerden biri de basın ve görsel ihlalleri oldu. Kırmızı kart görerek ihraç edilen futbolcunun karma alanda basına açıklama yapması ve skorboardda Fenerbahçe’nin TFF nezdinde tescil edilmemiş logosunun kullanılması nedeniyle Galatasaray’a talimatlara aykırılıktan iki ayrı ihlal için 280 bin TL para cezası verildi.

FENERBAHÇE’YE REKOR CEZA

Diğer taraftan derbiden 2-1 mağlup ayrılan sarı-lacivertli kulüp de PFDK’dan rekor ceza aldı. Bu kapsamda, deplasmanda sezon içinde üçüncü kez çirkin ve kötü tezahüratta bulunulması nedeniyle Fenerbahçe’ye 350 bin TL para cezası uygulandı. Ayrıca misafir tribünündeki 3 bloğa elektronik bilet blokesi getirildi.

TOPLAM CEZA TUTARI 1 MİLYON 277 BİN TL

Sarı-lacivertli kulübe yaşanan saha olayları nedeniyle 560 bin TL para cezası verilirken müsabakada 5 sarı ve 1 kırmızı kart görülmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten 87 bin 500 TL ceza uygulandı. İhraç edilen futbolcusunun karma alanda röportaj vermesi nedeniyle ise 280 bin TL ek ceza verildi.

Böylece sarı-lacivertli kulübün derbi müsabakasında aldığı toplam para cezası 1 milyon 277 bin 500 TL’yi buldu.