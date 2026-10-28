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Arsenal kupada 4. lig takımına elendi

İngiliz devi Arsenal, Lig Kupası'nda 4. lig ekiplerinden Fleetwood Town ile karşılaşırken mücadelenin normal süresi 1-1 sona erdi. Arsenal, penaltı atışlarında 4. lig ekibine elenerek kupaya veda etti.

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Eklenme 28.10.2026 - 14:05
Güncellenme 28.10.2026 - 14:08

İngiltere Lig Kupası’nda Premier Lig ekiplerinden Arsenal, 4. lig temsilcisi Fleetwood Town’a konuk oldu. İngiliz devi, Fleetwood ile yenişemezken mücadelenin normal süresi 1-1 sona erdi.

ARSENAL PENALTILARDA ELENDİ

Penaltı atışlarında Arsenal’i eleyen Fleetwood Town, büyük bir sürprize imza attı.

İLK YARISI FLEETWOOD ÜST KAPANDI

21. dakikada Aaron Loupalo-Bi’nin golüyle 1-0 öne geçen Fleetwood, ilk yarıyı üstün tamamladı. İkinci yarıda Arsenal, 50. dakikada Viktor Gyökeres’in golüyle skoru 1-1’e getirdi.

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ARSENAL TURNUVAYA VEDA ETTİ

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadele penaltı atışlarına gitti. Arsenal’de Bruno Guimaraes, penaltısı atışını gole çeviremezken Fleetwood ise, penaltı atışlarında hata yapmayarak maçı kazandı ve bir üst tura yükseldi. Arsenal ise turnuvaya veda etti.

İngiliz devinde 16 yaşındaki Max Dowman, bir maçta ilk kez ilk 11’de sahaya çıkarken 85. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, karşılaşmada Ceadach O’Neill ve Marli Salmon gibi altyapıdan yetişen oyunculara görev verdi.

FLEETWOOD’TAN BÜYÜK BAŞARI

Karşılaşmanın sonunda 4. lig temsilcisi Fleetwood Town, önemli bir başarıya imza atarak bir üst tura yükseldi.

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