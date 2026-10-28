Futbol tarihinde eşine az rastlanan olay! Yarım saat arayla iki kupa maçına çıkacak!

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İskoçya Bölgesel Ligi ekiplerinden Johnstone Burgh, adeta milyonda bir yaşanan bir fikstür çekimiyle karşı karşıya kaldı.

AYNI GÜN İKİ MAÇA ÇIKACAK

İskoç ekibinin aynı gün yarım saat arayla iki kupa maçına çıkacağı öğrenilirken; takım, 21 Kasım Cumartesi günü Türkiye saatiyle 17.30’da İskoçya Communities Kupası’nda Tayport ile mücadele edecek. İskoç temsilcisi, sadece yarım saat sonra, Türkiye saatiyle 18.00’de ise Lowland Lig Kupası’nda Dunipace ile karşılaşacak.

TAKVİMİN DEĞİŞTİRİLMESİNİ ÖNERDİ

Johnstone Burgh, konuya yönelik yaptığı açıklamada federasyon yetkilileriyle toplantılar yaptıklarını ve karşılaşmalar için farklı bir tarih önerildiğini ifade ederken, maç programında yaşanabilecek olumsuzlukları telafi etmek için bilet gelirlerinden alacağı paydan feragat etmeyi de önerdi.

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Fakat yetkililer, İskoç ekibinin bu teklifini kabul etmedi.

FARKLI KADROLARLA MAÇA ÇIKACAK

Girişimlerin olumsuz sonuçlanması nedeniyle İskoç temsilcisi, 21 Kasım tarihinde oynanacak iki mücadelede farklı kadrolarla sahaya çıkacağını duyurdu.