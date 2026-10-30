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Mazot ve yem fiyatları artarken et fiyatlarının aynı kalması üreticiyi zor durumda bırakıyor.

YEM VE MAZOT FİYATLARINDA REKOR ARTIŞ

tarimdanhaber.com yazarı Ulvi Gelbal, hayvancılık sektöründe artan üretim maliyetlerini ve besicilerin yaşadığı mali yükü gündeme getirirken, kaleme aldığı yazıda yem ve mazot fiyatlarındaki artışa vurgu yaptı. Gelbal, üreticinin satış gelirlerinin giderlerini karşılamakta zorlandığını aktardı.

DANA KARKAS KESİM FİYATI 10 AYDA DEĞİŞMEDİ

Bir üreticiden aldığı Ocak ve Ekim ayı fiyatlarını karşılaştıran Gelbal, bu yılın ocak ayında dana karkas kesim fiyatının 585 lirayken ekim ayında da aynı seviyede kaldığını, fakat aynı dönemde yem fiyatlarının 680 liradan 950 liraya, mazot fiyatlarının ise 58 liradan 98 liraya yükseldiğine dikkat çekti.

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MAZOTA YÜZDE 69, YEME YÜZDE 40 ZAM

Bu kapsamda Gelbal, mazota yüzde 69, yem fiyatlarına ise yüzde 40 zam geldiğini vurguladı. Zam geldiğini fakat et fiyatlarının yerinde saydığını, üreticinin ise bu yükü karşılamakta zorlandığını vurguladı.

MALİ GİDERLER ÜRETİCİYİ ZORLUYOR

Yem ve mazot haricindeki veteriner hizmetleri, ilaç, elektrik, su, işçilik, nakliye ve kredi faizi gibi giderlerin de üreticinin ekonomik yükünü ağırlaştırdığını söyleyen Gelbal, hayvancılıkta günlük bakım ve besleme maliyetlerinin ertelenmediğine dikkat çekti.

ÜRETİCİLER HAYVANLARINI SATMAK ZORUNDA KALABİLİR

Gelbal, üreticinin çoğu zaman satış gününde oluşacak fiyatı kabul etmek zorunda kaldığının altını çizerken maliyetlerin karşılanamadığı işletmelerde hayvan sayısının azalabileceğini, borçlarını ödemek isteyen üreticilerin hayvanları satmak zorunda kalabileceğini söyledi.

“DESTEKLER GERÇEK MALİYETLERE GÖRE BELİRLENMELİ”

Gelbal ayrıca üretimden çekilen işletmelerin tekrar faaliyete geçirilmesinin ise zor bir süreç olduğunu vurgulayarak yem bitkileri üretiminin geliştirilmesi, meraların muhafaza edilmesi ve desteklerin gerçek maliyetlere göre belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Üreticinin emeğinin karşılığını alabileceği bir fiyat dengesinin tesis edilmesi gerektiğini vurgulayan Gelbal, bunun hayvancılığın sürdürülebilirliği ve tüketicinin ete erişimi bakımından son derece büyük önem arz ettiğini aktardı.