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Erdal Beşikçioğlu’nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma doğrultusunda hakkındaki ihbarlar üzerinde kan, idrar ve saç örnekleri alınan tutuklu Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

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Eklenme 04.08.2026 - 14:32
Güncellenme 04.08.2026 - 14:42

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi’ne ilişkin gerçekleştirilen soruşturma çerçevesinde tutuklanan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu hakkında yapılan ihbarların ardından uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığının belirlenmesine ilişkin kan, idrar ve saç örnekleri alındı.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda Beşikçioğlu’nun esrar testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Diğer taraftan, Beşikçioğlu’nun 2014’te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadede esrar kullandığını kabul ettiğini ve “Esrar içtiğim için pişmanım, bir daha kullanmayacağım” şeklinde beyanda bulunduğu kaydedildi.

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NE OLMUŞTU?

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük, sahte belgeler düzenleme, otopark kiralama ve inşaat projelerine yönelik imar ve ruhsat işlemleri gibi hususlarda menfaat temin edildiği iddialarının ardından soruşturma başlatmıştı.

Sayıştay raporları, etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK ve HTS analizi doğrultusunda, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “örgüte üye olma”, “zimmet”, “rüşvet”, “irtikap”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “edimin ifasına fesat karıştırma” suçlarından ünlü ismin de aralarında yer aldığı 42’si belediye personeli, 13’ü şirket yetkilisi olmak üzere toplam 55 kişi gözaltına alınmıştı.

40 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi’ne ilişkin gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturması doğrultusunda aralarında Beşikçioğlu’nun da aralarında olduğu 40 şüpheli tutuklandı.

Savcılık ifadelerinden sonra Beşikçioğlu’nun da aralarında olduğu 44 şüphelinin tutuklanmaları talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlanırken, 40 şüpheli tutuklandı ve 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Öte yandan Beşikçioğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı.

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