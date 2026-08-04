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Emekliye 3 gün sonra para yatacak: 4 bin TL’ye yakın ödeme için geri sayım başladı

En düşük emekli maaşının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılmasının ardından zam farklarının 7 Ağustos'ta emeklilerin banka hesaplarına aktarılacağı öğrenildi.

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Eklenme 04.08.2026 - 12:34

Geçtiğimiz ay milyonlarca emeklinin maaşına yılın ilk yarısı kapsamında yüzde 17,76 oranında zam yapıldı. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarıldı.

EMEKLİLERE ZAM FARKLARI YATIYOR

Fakat yasal düzenlemenin yetişmemesi nedeniyle emeklilere eski maaşlar yatmış ve zam farkları yatmamıştı. Bu doğrultuda milyonlarca emekli zam farklarının ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyordu.

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SGK’DAN AÇIKLAMA

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ise, konuya ilişkin yaptığı açıklamada zam farklarının 7 Ağustos’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

7 AĞUSTOS’TA ÖDENECEK

SGK tarafından konuya yönelik yapılan duyuru şu şekilde:

“En düşük emekli maaşı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme döneminden itibaren 23 bin 552 liraya çıkarılması doğrultusunda aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz.”

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