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Emeklilerden seyyanen zam talebi: Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor

Milyonlarca emekli, temmuz ayında maaşlarına gelen 3 bin 552 lira tutarındaki enflasyon farkına rağmen ay sonunu getirmekte zorlanırken, EYT ve Emekliler Federasyonu ise emeklilere seyyanen zam yapılmasının şart olduğunu ve bu kapsamda, hükümetten zam talep ettiklerini duyurdu.

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Eklenme 30.07.2026 - 16:06
Güncellenme 30.07.2026 - 16:16

En düşük emekli maaşının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılmasının ardından milyonlarca emekli 3 bin 552 lira tutarındaki enflasyon farkının hayat pahalılığı karşısında kendilerini korumadığını ifade etti.

EMEKLİLER SEYYANEN ZAM İSTİYOR

Bu doğrultuda, emekliler hükümetten ek zam talep ederken, EYT ve Emekliler Federasyonu ise yaptığı açıklamada, emeklilere seyyanen zam yapılmasını istedi.

EKONOMİK KOŞULLAR ZORUNLU KILDI

Federasyondan yapılan resmî açıklamada; enflasyonun durmaması, artan fatura maliyetleri, hayat pahalılığının her gün daha da yükselmesi nedeniyle emeklilerin insanca yaşamdan uzak bir hayat sürdüklerini ve bu nedenle, hükümetten seyyanen zam talep ettiklerini belirtti.

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Bu kapsamda federasyon, hükümettin 50 bin TL seyyanen zam yapması gerektiğini belirtirken, bu zammın güncel ekonomik koşullar kapsamında zaruri hale geldiğini duyurdu.

Emeklilerin onurlu ve insanca bir yaşam hakkının olduğunu vurgulayan federasyon, artan hayat pahalılığı ve özellikle gıda enflasyonunun durdurulamaması nedeniyle geçinmenin imkansız olduğunu vurgulayarak, hükümetin bir an önce seyyanen zam yapması gerektiğinin altını çizdi.

Öte yandan, hükümet yetkililerinin emeklilerin seyyanen zam talebine ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu.

SEYYANEN ZAM NEDİR?

Maaşlara eşit tutarda artış yapılmasını öngören seyyanen zam, belirli bir gruba yüzdelik artış yerine aynı miktarda zam verilmesi anlamına geliyor. Yüzdelik zam uygulamasında maaşlar oran üzerinden artırıldığı için herkes farklı tutarda zam alırken, seyyanen zamda hak sahiplerinin maaşına aynı tutarda artış yapılıyor.

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