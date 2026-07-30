HaberX
AnasayfaGündemTarım Bakanı Yumaklı’dan 115 orman yangını açıklaması

Tarım Bakanı Yumaklı’dan 115 orman yangını açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devam eden orman yangınlarına yönelik yaptığı açıklamada, 115 yangından 110'unun kontrol altına alındığını duyurdu.

Oluşturan
Eklenme 30.07.2026 - 10:33
Güncellenme 30.07.2026 - 11:03

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde devam eden orman yangınlarına yönelik basın açıklaması yaptı. Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Dünden beri Türkiye’de 69’u orman dışında olmak üzere toplam 115 yangına müdahale ettik.

110 YANGIN TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Bu yangınlardan 110’unu tamamen kontrol altına aldık. Özellikle Balıkesir Edremit, Çanakkale Ayvacık ve Antalya’nın Kumluca ilçelerinde olmak üzere 3 yangın daha tamamen kontrol altına alındı. Önemli oranda kontrol altında olduğunu duyurduğumuz Balıkesir’in Gömeç, Antalya’nın Kaş ve Muğla’nın Seydikemer ilçelerindeki yangınların da tamamen kontrol altına alınması amacıyla ekiplerimiz gece boyunca karadan ve havanın aydınlanmasıyla beraber de havadan araçlarla müdahaleye başladı.

Haber Devam Ediyor
MasterChef birincisi Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
Gündem
MasterChef birincisi Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu
MasterChef birincisi Eren Kaşıkçı, Kilyos'taki evinde ölü bulundu.
Martı’dan 100 Bin Sürücüye Özel Kutlama
Gündem
Martı’dan 100 Bin Sürücüye Özel Kutlama
TAG'dan yapılan açıklamaya göre, 14 Ocak Pazar günü Ora Arena'da ücretsiz düzenlenecek TAGFest'te İrem...

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bir yangının tamamen kontrol altına alınması aynı zamanda soğutma çalışmalarının da beraber yürütülmesi demek. Bu nedenle arkadaşlarımız çalışmalarını tamamladıklarında bu bölgedeki soğutma çalışmalarında da önemli oranda ilerleme kaydetmiş olacağız. İnşallah önümüzdeki saatlerde bu yangınlarla ilgili çok iyi haberler vereceğiz.

YENİ BİR YANGIN BAŞLADI

Son açıklamamızdan beri gece saat 02.00 sularında Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi’nde yeni bir yangın başladı. Burası çok sık ormanlarla kaplı olması nedeniyle son derece tehlikeli bir bölge olarak biliniyor.

Ekiplerimiz yangına müdahale etti ve sabaha kadar yangının enerjisini önemli oranda düşürdü. Şu anda bir yandan soğutma çalışmaları devam ediyor. İnşallah burası için diğer yangınlarla beraber iyi haberleri vereceğiz.”

İlginizi Çekebilir

Taksi Şoförüne Yumruk Atarak Öldüren Doktor Tutuklandı
Gündem

TÜİK işsizlik oranı verilerini paylaştı: 21 yılın en düşük seviyesi görüldü

3 dakika önce
Gündem

MasterChef birincisi Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu

16 saat önce
Gündem

Ünlü sosyal medya fenomeni Canbequit hakkında soruşturma başlatıldı

19 saat önce
Gündem

Hac kesin kayıtlarının ne zaman başlayacağı açıklandı

24 saat önce
Gündem

Kiracılar ve ev sahipleri dikkat: Kiracı tek bir ayı geciktirse bile istenemeyecek

2 gün önce
Gündem

ABB raporu açıkladı! Ankara’da ishal vakalarının sebebi ne?

2 gün önce