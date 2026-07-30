Tarım Bakanı Yumaklı’dan 115 orman yangını açıklaması

HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı , Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin basın açıklaması yaparak, toplam 115 yangına müdahale ettiklerini ve bunlardan 110'unu tamamen kontrol altına aldıklarını bildirdi.

, Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin basın açıklaması yaparak, toplam 115 yangına müdahale ettiklerini ve bunlardan 110'unu tamamen kontrol altına aldıklarını bildirdi. Yangınların kontrol altına alındığı bölgeler arasında Balıkesir , Çanakkale ve Antalya yer almakta olup, ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.

, ve yer almakta olup, ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiği ifade edildi. Yeni bir yangının ise Muğla'nın Fethiye ilçesinde başladığı ve ekiplerin yangının enerjisini düşürdüğü, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde devam eden orman yangınlarına yönelik basın açıklaması yaptı. Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Dünden beri Türkiye’de 69’u orman dışında olmak üzere toplam 115 yangına müdahale ettik.

110 YANGIN TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Bu yangınlardan 110’unu tamamen kontrol altına aldık. Özellikle Balıkesir Edremit, Çanakkale Ayvacık ve Antalya’nın Kumluca ilçelerinde olmak üzere 3 yangın daha tamamen kontrol altına alındı. Önemli oranda kontrol altında olduğunu duyurduğumuz Balıkesir’in Gömeç, Antalya’nın Kaş ve Muğla’nın Seydikemer ilçelerindeki yangınların da tamamen kontrol altına alınması amacıyla ekiplerimiz gece boyunca karadan ve havanın aydınlanmasıyla beraber de havadan araçlarla müdahaleye başladı.

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SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bir yangının tamamen kontrol altına alınması aynı zamanda soğutma çalışmalarının da beraber yürütülmesi demek. Bu nedenle arkadaşlarımız çalışmalarını tamamladıklarında bu bölgedeki soğutma çalışmalarında da önemli oranda ilerleme kaydetmiş olacağız. İnşallah önümüzdeki saatlerde bu yangınlarla ilgili çok iyi haberler vereceğiz.

YENİ BİR YANGIN BAŞLADI

Son açıklamamızdan beri gece saat 02.00 sularında Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi’nde yeni bir yangın başladı. Burası çok sık ormanlarla kaplı olması nedeniyle son derece tehlikeli bir bölge olarak biliniyor.

Ekiplerimiz yangına müdahale etti ve sabaha kadar yangının enerjisini önemli oranda düşürdü. Şu anda bir yandan soğutma çalışmaları devam ediyor. İnşallah burası için diğer yangınlarla beraber iyi haberleri vereceğiz.”