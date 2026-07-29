Hac kesin kayıtlarının ne zaman başlayacağı açıklandı

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Kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adayları için kura heyecanı geride kalırken, tüm gözler şimdi kesin kayıtlara çevrildi.

HACI ADAYLARI İÇİN KESİN KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2027’de hacca gitmek isteyen hacı adayları, kesin kayıt işlemlerini 30 Temmuz (yarın) itibarıyla yapmaya başlayacak. Kayıt işlemleri, 18 Ağustos tarihine kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

HACI ADAYLARINA PASAPORT UYARISI

Öte yandan, hacı adayları için pasaport uyarısı yapan Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, adayların vize alabilmeleri amacıyla pasaportlarının en az 20 Kasım 2027 yılına kadar geçerli olması gerektiğini duyurdu.

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Bu kapsamda yeni başvuru yapacak veya pasaportunu yenileyecek kişilerin bu süreye dikkat etmesi gerekiyor.

HACCA KAÇ KİŞİ GİDECEK?

2026’da hac kurasına 1 milyon 878 binden fazla kişi katılırken, hacca 84 bin 982 kişinin gideceği açıklandı.

HAC GİDİŞ TARİHLERİ NE ZAMAN?

Hac yolculuğunun takvimi de belli oldu. Buna göre adaylar, 17 Nisan-11 Mayıs 2027 tarihleri arasında kutsal topraklara gidecek, 20 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında ise yurda dönecek.