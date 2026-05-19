Afra Saraçoğlu, Başrolü Olduğu A.B.İ Dizisi Ayrılıyor

ATV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu’nun yer aldığı A.B.İ dizisi ile ilgili yeni bir gelişme kamuoyuna yansıdı.

Dizide “Çağla” karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu’nun projeden ayrılacağı ve hikâyedeki rolünün 17. bölüm itibarıyla sona ereceği ileri sürüldü.

Birsen Altuntaş tarafından paylaşılan bilgilere göre karakterin hikâye örgüsünde doğal bir kapanış sürecine girdiği ve bu nedenle senaryoda bir değişiklik planlandığı ifade ediliyor.

Ayrılığın ardından dizinin ana karakterlerinden “Doğan”ın yaşadığı gelişmelerle birlikte hikâyenin daha sert bir yön kazanacağı öne sürülüyor.

Yapım ekibinden konuya ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

A.B.İ dizisi için sezon finalinin 23 Haziran 2026 tarihinde planlandığı bilgisi de gündemde yer alıyor. Bu süreçte yaşanacak gelişmelerin dizinin hikâye yönünü belirlemesi bekleniyor.