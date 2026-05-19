Mersin’de 6 Kişiyi Öldürmüştü: Yakalanacağını Anlayınca İntihar Etti!

Mersin’de yaşanan kan donduran olayda 37 yaşındaki Metin Ö., kentin farklı bölgelerinde gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda aralarında eski eşinin de bulunduğu 6 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi ise yaraladı.

Edinilen bilgilere göre saldırgan, ilk olarak Çamlıyayla ilçesine bağlı Darıpınarı Mahallesi’nde sokakta yürüyen eski eşi Arzu Özden’i silahla vurarak öldürdü. Ardından aracıyla bölgeden uzaklaşan zanlı, Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Mahallesi’ndeki bir restorana giderek otomobilin içinden iş yerine ateş açtı. Saldırıda restoran sahibi Sabri Pan ile çalışan Ahmet Arcan yaşamını yitirdi.

RASTGELE ATEŞ AÇTI

Kaçmaya devam eden saldırgan, daha sonra çeşitli mahallelerde rastgele ateş açmayı sürdürdü. Kaburgediği Mahallesi’nde hayvan otlatan 16 yaşındaki Yusuf Oktay, Yeniköy Mahallesi’nde Abdullah Koca ve bir akaryakıt istasyonunda bulunan tır şoförü Gökay Selfeoğlu saldırılar sonucu hayatını kaybetti.

Olay sırasında saldırganın güzergâhında bulunan 8 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alınırken, bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Görgü tanıkları yaşananların büyük korku yarattığını belirtirken, restoranda yaralanan bir çalışan, saldırganın hiçbir şey söylemeden silahını çıkararak rastgele ateş açtığını ifade etti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayın ardından jandarma ve polis ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı. Zanlının kullandığı otomobilin kırsal bir bölgede bulunduğu, saldırganın ise ormanlık alana kaçtığının değerlendirildiği belirtildi. Güvenlik güçleri helikopter ve drone destekli arama çalışmaları yürütürken, kara yollarında da kontrol noktaları oluşturuldu.

Valilik açıklamasında zanlının daha önce madde bağımlılığı ve psikolojik rahatsızlıklarla ilgili kayıtlarının bulunduğu aktarıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganın saklandığı ev tespit edildi. Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda Metin Ö.’nün yakalanacağını anlayınca yanındaki silahla intihar ettiği öğrenildi.

Öte yandan hayatını kaybedenlerin cenazeleri Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.