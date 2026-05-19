Beşiktaş'ta Domenico Tedesco Sesleri!

Beşiktaş’ta Domenico Tedesco Sesleri!

Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın arasında dün gerçekleştirilen toplantının ardından yolların ayrılmasına karar verilmişti. Yalçın’ın ardından takımın başına getirilecek teknik direktör merak konusu olurken, Domenico Tedesco ismi gündeme geldi.

Oluşturan
Eklenme 19.05.2026 - 10:35
Beşiktaş’ta kötü gidişatın ardından Sergen Yalçın ile yollar ayrılırken, siyah-beyazlı ekip yeni teknik direktör arayışına girdi. Bu kapsamda Domenico Tedesco’nun adı ön plana çıkarken, yönetimin bu konuda nasıl bir karar alacağı merak konusu oldu.

Trendyol Süper Lig sezonunun sona ermesiyle birlikte Beşiktaş ligi 4. sırada tamamladı. Yönetim, hedeflere ulaşılamamasının ardından Sergen Yalçın ile yolları ayırma kararı aldı.

TARAFTARLARIN SEVGİLİSİ HALİNE GELMİŞTİ

Bunun ardından vakit kaybetmeden yeni teknik direktör arayışına başlayan siyah-beyazlılarda öne çıkan ilk isim Domenico Tedesco oldu. Alman teknik direktörün menajerler aracılığıyla Beşiktaş’a önerildiği ifade edildi.

Tedesco’nun daha önce Fenerbahçe’yi çalıştırdığı ve kısa sürede sarı-lacivertli taraftarların sevgisini kazandığı belirtildi. Fenerbahçe taraftarının halen Tedesco’yu takımın başında görmek istemesi dikkat çekerken, başarılı teknik adamın şimdi de Beşiktaş’ın gündemine gelmesi futbol kamuoyunda konuşulmaya başlandı.

Hücum odaklı oyun anlayışı, genç oyuncularla kurduğu güçlü iletişim ve agresif futbol yapısıyla taraftarların desteğini kazanan Tedesco’nun Beşiktaş’a gelip gelmeyeceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

