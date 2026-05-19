35 Futbolcu Listede: A Milli Takım Dünya Kupası Kadrosu Belli Oldu

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında A Milli Takım’ın 35 kişilik geniş kadrosu kamuoyuna açıklandı. Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen listede farklı liglerde forma giyen oyuncular yer aldı.
Turnuvada nihai kadro sayısının 26 futbolcu ile sınırlı olacağı belirtilirken, geniş kadro hazırlık sürecinin temelini oluşturuyor.
Türkiye’nin 35 Kişilik Geniş Kadrosu
TFF tarafndan açıklanan Türkiye A Milli Takım Dünya Kupası geniş kadrosunda yer alan isimler şöyle…
Kaleciler
|Oyuncu
|Kulüp
|Altay Bayındır
|Manchester United
|Ersin Destanoğlu
|Beşiktaş
|Mert Günok
|Fenerbahçe
|Muhammed Şengezer
|RAMS Başakşehir
|Uğurcan Çakır
|Galatasaray
Defans
|Oyuncu
|Kulüp
|Abdülkerim Bardakcı
|Galatasaray
|Eren Elmalı
|Galatasaray
|Ahmetcan Kaplan
|NEC Nijmegen
|Çağlar Söyüncü
|Fenerbahçe
|Mert Müldür
|Fenerbahçe
|Ferdi Kadıoğlu
|Brighton
|Merih Demiral
|Al-Ahli
|Mustafa Eskihellaç
|Trabzonspor
|Ozan Kabak
|Hoffenheim
|Samet Akaydin
|Çaykur Rizespor
|Yusuf Akçiçek
|Al-Hilal
|Zeki Çelik
|Roma
Orta Saha
|Oyuncu
|Kulüp
|Atakan Karazor
|Stuttgart
|Demir Ege Tıknaz
|Braga
|Hakan Çalhanoğlu
|Inter
|İsmail Yüksek
|Fenerbahçe
|Kaan Ayhan
|Galatasaray
|Orkun Kökçü
|Beşiktaş
|Salih Özcan
|Borussia Dortmund
Forvet
|Oyuncu
|Kulüp
|Aral Şimşir
|Midtjylland
|Arda Güler
|Real Madrid
|Barış Alper Yılmaz
|Galatasaray
|Yunus Akgün
|Galatasaray
|Can Uzun
|Eintracht Frankfurt
|Deniz Gül
|Porto
|İrfan Can Kahveci
|Kasımpaşa
|Kenan Yıldız
|Juventus
|Kerem Aktürkoğlu
|Fenerbahçe
|Oğuz Aydın
|Fenerbahçe
|Yusuf Sarı
|RAMS Başakşehir
Hazırlık Süreci 22 Mayıs’ta Başlıyor
A Milli Takım’ın kamp programı da netleşti. Milliler, 22 Mayıs itibarıyla TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde antrenmanlara başlayacak.
Takım, 29 Mayıs’ta kampa girecek ve hazırlık sürecinde 1 Haziran’da Kuzey Makedonya, 7 Haziran’da ise Venezuela ile özel maçlar oynayacak.