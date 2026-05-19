Anasayfa/Spor/35 Futbolcu Listede: A Milli Takım Dünya Kupası Kadrosu Belli Oldu

35 Futbolcu Listede: A Milli Takım Dünya Kupası Kadrosu Belli Oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası öncesi 35 kişilik geniş kadrosu açıklandı. İşte kaleci, defans, orta saha ve forvet oyuncularının tam listesi.

Oluşturan
Eklenme 19.05.2026 - 08:50
Güncellenme 19.05.2026 - 03:12
2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında A Milli Takım’ın 35 kişilik geniş kadrosu kamuoyuna açıklandı. Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen listede farklı liglerde forma giyen oyuncular yer aldı.

Turnuvada nihai kadro sayısının 26 futbolcu ile sınırlı olacağı belirtilirken, geniş kadro hazırlık sürecinin temelini oluşturuyor.

Türkiye’nin 35 Kişilik Geniş Kadrosu

TFF tarafndan açıklanan Türkiye A Milli Takım Dünya Kupası geniş kadrosunda yer alan isimler şöyle…

Kaleciler

Oyuncu Kulüp
Altay Bayındır Manchester United
Ersin Destanoğlu Beşiktaş
Mert Günok Fenerbahçe
Muhammed Şengezer RAMS Başakşehir
Uğurcan Çakır Galatasaray

Defans

Oyuncu Kulüp
Abdülkerim Bardakcı Galatasaray
Eren Elmalı Galatasaray
Ahmetcan Kaplan NEC Nijmegen
Çağlar Söyüncü Fenerbahçe
Mert Müldür Fenerbahçe
Ferdi Kadıoğlu Brighton
Merih Demiral Al-Ahli
Mustafa Eskihellaç Trabzonspor
Ozan Kabak Hoffenheim
Samet Akaydin Çaykur Rizespor
Yusuf Akçiçek Al-Hilal
Zeki Çelik Roma

Orta Saha

Oyuncu Kulüp
Atakan Karazor Stuttgart
Demir Ege Tıknaz Braga
Hakan Çalhanoğlu Inter
İsmail Yüksek Fenerbahçe
Kaan Ayhan Galatasaray
Orkun Kökçü Beşiktaş
Salih Özcan Borussia Dortmund

Forvet

Oyuncu Kulüp
Aral Şimşir Midtjylland
Arda Güler Real Madrid
Barış Alper Yılmaz Galatasaray
Yunus Akgün Galatasaray
Can Uzun Eintracht Frankfurt
Deniz Gül Porto
İrfan Can Kahveci Kasımpaşa
Kenan Yıldız Juventus
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe
Oğuz Aydın Fenerbahçe
Yusuf Sarı RAMS Başakşehir

Hazırlık Süreci 22 Mayıs’ta Başlıyor

A Milli Takım’ın kamp programı da netleşti. Milliler, 22 Mayıs itibarıyla TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde antrenmanlara başlayacak.

Takım, 29 Mayıs’ta kampa girecek ve hazırlık sürecinde 1 Haziran’da Kuzey Makedonya, 7 Haziran’da ise Venezuela ile özel maçlar oynayacak.

