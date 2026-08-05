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Ağustos ayı zamlı yaşlı ve engelli aylıkları: 10,3 milyar TL hesaplara yatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ağustos ayı kapsamında yaşlı ve engelli aylıklarının zamlı olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.

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Eklenme 05.08.2026 - 12:38
Güncellenme 05.08.2026 - 12:41

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şartları sağlayan yaşlı ve engelli vatandaşlara aylık sosyal yardım ödemesi yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda, ağustos ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatmaya başladı.

ZAMLI ÖDEMELER HESAPLARA YATTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuya yönelik yaptığı açıklamada, geçtiğimiz ay memur maaş katsayısındaki artıştan kaynaklanan aylık farklarının ağustos ayıyla beraber hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu.

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BAKAN GÖKTAŞ MÜJDEYİ VERDİ

Bakan Göktaş, yaşlı ve engellilere ilişkin hizmetlerin insan temelli ve hak odaklı politikalar kapsamında devam ettiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

“Bu doğrultuda 5,99 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve 4,36 milyar lira tutarındaki engelli aylığı olmak üzere ağustos ayı kapsamında toplam 10,3 milyar liralık ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına aktarmaya başladık. Memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemenin ardından yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerimize zamlı olarak yatırıyoruz.”

SOSYAL YARDIM FAALİYETLERİ DEVAM EDECEK

Bakan Göktaş, aynı zamanda engelli ve yaşlıların sosyal yaşama aktif bir şekilde katılımını sağlamak ve bağımsız yaşamalarına destek vermek için eğitim, sağlık, ekonomi ve sosyal yaşam gibi konulardaki sosyal yardım faaliyetlerinin süreceğini vurguladı.

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