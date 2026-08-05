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Gözler ÖSYM’de! EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM'nin açıklaması beklenirken adayların gözü yeni takvimde.

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Eklenme 05.08.2026 - 12:10

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarının açıklanmasının ardından kamu kurumlarına atanmayı hedefleyen adaylar tercih sürecine odaklandı. ÖSYM tarafından 2026 EKPSS tercih tarihleri henüz duyurulmazken, adaylar tercih kılavuzunun yayımlanacağı tarihi yakından takip ediyor.

19 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen EKPSS’nin sonuçları 14 Mayıs’ta erişime açıldı. Açıklanan puanlar, sınav tarihinden itibaren dört yıl boyunca geçerliliğini koruyacak. Bu süre içerisinde adaylar, açılacak tercih dönemlerinde kamu kurumlarının engelli personel kadroları için başvuruda bulunabilecek.

2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM tarafından yayımlanan resmi duyurulara göre 2026 EKPSS tercih süreci henüz başlamadı. Tercih takvimine ilişkin resmi bir tarih açıklanmazken, tercih ekranının önümüzdeki aylarda erişime açılması bekleniyor.

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Tercih tarihleri kesinleştiğinde adaylar işlemlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecek.

EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2026 EKPSS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM’nin uygulamalarında olduğu gibi tercih kılavuzunun tercih işlemlerinin başlayacağı gün adayların erişimine açılması bekleniyor.

Kılavuzda kamu kurumlarının kontenjanları, kadro dağılımları, başvuru şartları ve tercih esaslarına ilişkin ayrıntılar yer alacak.

EKPSS sonuçları kaç yıl geçerli?

ÖSYM’nin açıkladığı bilgilere göre 2026 EKPSS puanları sınav tarihinden itibaren dört yıl boyunca geçerli olacak. Adaylar bu süre içinde yapılacak merkezi yerleştirmelerde puanlarını kullanabilecek.

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