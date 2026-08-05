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Trabzon’da Muhammed Salah heyecanı: Kombine biletler tükeniyor

Trabzonspor'un dün akşam Muhammed Salah transferini resmen açıklaması şehirde büyük heyecana sahne olurken, sabahın ilk saatleriyle beraber kombine bilet satışları da hızla artmaya başladı.

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Eklenme 05.08.2026 - 11:09
Güncellenme 05.08.2026 - 11:11

Karadeniz temsilcisi Trabzonspor’un dünya yıldızı Muhammed Salah transferini resmen açıklaması şehirde büyük heyecan yaratırken, kentte sabahın ilk saatlerinden itibaren büyük bir hareketlilik yaşanmaya başladı.

TARAFTARLAR KOMBİNE BİLET SATIŞ NOKTALARINA AKIN ETTİ

Günün aydınlanmasıyla beraber vatandaşlar takımının kombine bilet satış noktalarına akın etmeye başladı.

Haber61.net’in haberine göre, satılan kombine bilet sayısı gece 01.00 sularında 9 bin 675 iken, sabahın ilk saatleriyle beraber bu sayı hızla artmaya başladı.

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KOMBİNE BİLETLERİN YENİ HAFTADA TÜKENMESİ BEKLENİYOR

Bu kapsamda yeni haftaya kadar kombine biletlerin tamamen tükenebileceği ifade edildi.

SALAH’I HAVALİMANINDA BİNLERCE TARAFTAR KARŞILAYACAK

Mısırlı yıldız Salah’ın kente geleceğinin açıklanmasının ardından saatler öncesinden birçok taraftar havalimanına akın ederken, yıldız futbolcunun önce İstanbul’a, daha sonra ise akşam saatlerinde Trabzon’a varması bekleniyor. Salah’ı Trabzon’da binlerce Trabzonspor taraftarının karşılayacağı düşünülüyor.

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