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Gazi ve malullere zamlı ödeme TBMM’de: Yeni tutar açıklandı

Meclis’e gelen yasa teklifiyle beraber bakıma muhtaç gazi ve malullere yapılan ek ödemenin zamlanması, terörle mücadelede yaralanmasına karşın malul sayılmayan gazilere 26 bin 996 lira aylık bağlanması öngörülüyor.

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Eklenme 05.08.2026 - 09:45
Güncellenme 05.08.2026 - 09:50

Meclis’e sunulan yeni yasa teklifiyle bakıma muhtaç gazi ve malullere yapılan ek ödemeye zam yapılması öngörülürken, terörle mücadele kapsamında yaralanmasına karşın malul kabul edilmeyen gazilere de yeni aylık imkanı sunuluyor.

MALUL SAYILMAYAN GAZİLERE AYLIK 26 BİN 996 TL DESTEK

Buna göre, sağlık kurulu raporuyla yaralanmasının terör eylemi sonucu yaşandığı belirlenenlere 26 bin 996 lira aylık bağlanacak. Bu ödeme, memur maaş katsayısındaki artışa bağlı olarak her 6 ayda bir zamlanacak.

DÜZENLEMEDEN KİMLER YARARLANACAK?

Düzenlemeden; TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, MİT ve emniyet personelinin yanı sıra, güvenlik korucuları yararlanabilecek.

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BAŞVURU İÇİN NE GEREKİYOR?

Başvuru için en az bir adli tıp uzmanının da olduğu sağlık kurulundan rapor alınması şartı aranacak. İlgili raporda yaralanmanın terör eylemi esnasında ateşli silah mermisi, şarapnel veya benzeri mühimmat yüzünden yaşandığının belirlenmesi gerekecek.

SAĞLIK RAPORU İÇİN ÜCRET ALINACAK MI?

Bu doğrultuda oluşturulacak sağlık raporu için herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

NEREYE BAŞVURU YAPILACAK?

Yasa teklifi, sadece yasanın uygulanmaya başlandığı tarihe kadar terör eylemleri yüzünden yaralanmış fakat malul kabul edilmeyen gaziler için geçerli olacak. Hak sahiplerinin 1 Eylül 2026 itibarıyla bir yıl içinde yaralandıkları süreçte bağlı oldukları kuruma müracaat etmeleri gerekecek.

Kurumların değerlendirmesi esnasında dosyalar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sağlık kuruluşlarına iletilecek ve raporların SGK’ya ulaşmasından sonra aylık bağlanacak.

EK ÖDEMEYE ZAM GELİYOR

Teklifte aynı zamanda bakıma muhtaç gazi ve malullere yapılan ek yardımın 56 bin 151 liradan 70 bin 189 liraya çıkarılması, terörle mücadele kapsamında vazife malullerine bağlanacak aylığın 2026 yılı için 55 bin 770 liranın altına inmemesi ve 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanıp malul kabul edilmeyen memurlarla sivillere de 26 bin 996 lira aylık bağlanması öngörülüyor.

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