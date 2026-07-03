Haziran enflasyonu açıklandı: Milyonların beklediği veri belli oldu

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Maaş zamları, kira artış oranları ve birçok ekonomik kalem için belirleyici olan veri milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyordu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının Haziran ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Ekonomi gündeminin en kritik başlıkları arasında yer alan veri, bugün saat 10.00’da kamuoyuyla paylaşıldı.

Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği Haziran enflasyonu, özellikle memur, emekli, çalışan ve kiracılar açısından büyük önem taşıyor. Açıklanan oran, yılın ilk 6 aylık enflasyon tablosunun netleşmesi bakımından da dikkatle izlendi.

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TÜİK Haziran enflasyonunu duyurdu

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Haziran ayı enflasyonu yüzde 0,99 olarak kayıtlara geçti. Böylece 2026 yılının altıncı enflasyon verisi de belli olmuş oldu.

Maaş ve kira hesaplarında kritik veri

Haziran enflasyonu; memur ve emekli maaş zamlarından kira artış oranlarına kadar birçok başlıkta hesaplamaları doğrudan etkiliyor. Bu nedenle açıklanan rakam, milyonlarca vatandaş tarafından günlerdir bekleniyordu.

Gözler yeni hesaplamalara çevrildi

Enflasyon verisinin açıklanmasının ardından, maaş zamları ve diğer ekonomik kalemlere ilişkin yeni hesaplamalar da netleşmeye başlayacak. Haziran ayı rakamı, yılın ilk yarısındaki enflasyon tablosunun tamamlanması açısından belirleyici oldu.