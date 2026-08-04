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Hububat fiyatları artmaya devam ediyor: Arpaya bir haftada 1327 TL zam geldi

Ticaret borsalarında hububat fiyatlarına zam gelmeye devam ederken, son bir haftada arpa fiyatları 1327 lira ve yulaf fiyatları ise 1095 lira zamlandı.

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Eklenme 04.08.2026 - 22:00
Güncellenme 04.08.2026 - 20:06

Ticaret borsalarında hububat fiyatları geçtiğimiz haftaya göre artmaya devam ediyor. Bu kapsamda arpa ve yulaf fiyatları rekor seviyelere yükselirken, ekmeklik ve makarnalık buğday ile arpa başta olmak üzere pek çok ürüne zam geldi.

ARPA VE YULAFA REKOR ZAM

Son bir haftalık fiyat hareketleri karşılaştırıldığında ekmeklik buğdayın fiyatı 663 lira, makarnalık buğdayın fiyatı 513 lira zamlandı. Ayrıca arpa ile yulaf, en keskin yükselişi yaşayan ürünler olurken, arpaya son bir haftada 1327 lira ve yulafa ise 1095 lira zam geldi.

Öte yandan, çavdar ise fiyatı düşen tek ürün olarak kayıtlara geçti.

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EKMEKLİK BUĞDAY 473 TL ARTTI

Fiyatlar haftalık ortalamada da yükselişini sürdürürken, ekmeklik buğday 473 lira, makarnalık buğday 425 lira, arpa 732 lira, mısır 195 lira, yulaf 1458 lira ve çavdar 170 lira zamlandı. 

TEMMUZ AYINDA DA ZAM GELDİ

Temmuz ayı ortalamalarında da fiyatlara zam geldiği gözlemlenirken, aylık bazda ekmeklik buğday 125 lira, makarnalık buğday 100 lira, arpa 163 lira, mısır 58 lira, yulaf 642 lira ve çavdar 110 lira zamlandı.

FİYATLAR NEDEN ARTTI?

Fiyatların artmasında hasat döneminin sonuna gelinmesiyle beraber ürün arzındaki değişim, çiftçilerin satış temposu ve piyasa talebinin etkili olduğu belirtildi.

Özellikle arpa ve yulaf fiyatlarındaki keskin artışın yem sektöründeki taleple piyasadaki arz dengesindeki değişim nedeniyle meydana geldiği ifade edildi.

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